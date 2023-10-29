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返鄉情侶細緻改造舊旅社 「鶴宮寓」體驗理想生活模樣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「鶴宮寓」在原有的格局下打造採光明亮的溫暖房間。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」在原有的格局下打造採光明亮的溫暖房間。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專

高雄返鄉情侶Nato與Trista，細緻改造舊旅社「鶴宮寓 ho̍k house」，以和洋融合呈現15間房，滿足單身或家庭旅客，也提供多元居住方案，如寵物同行、夜之小酌或是衛武營藝文旅行等。近日推出限量企劃「龜時間方案」，帶領旅人任性的感受悠悠時光。

「鶴宮寓 ho̍k house」位於高雄捷運美麗島站步行3分鐘距離的地方，前身「鶴宮大旅社」是1960年代少數擁有現代設備的旅館，在經營者移居美國後，空間也曾做為火鍋店，曾見證了大港埔（新興區舊稱）最興盛繁華的歷史。

Nato與Trista是熱愛自助旅行的情侶，走過千山萬水，最後還是返鄉落腳高雄。10年前兩人先是回鄉開設Hostel，搭上背包客棧的風潮，後來在因緣際會下發現鶴宮大旅社這幢美麗的房子，承租後順著既有氣質改建，維持的歲月紋理，門口懸掛著60年前「鶴宮大旅社」的金色招牌，一樓設置「龜時間 goöod time」咖啡廳。公共空間則有可供休憩的閱讀空間，餐廳一旁就是鍋碗瓢盆齊備的溫馨廚房，充滿了回家的既視感。

鶴宮寓推出限量企畫「龜時間方案」，旅客可以拿著「400元餐飲抵用券」，睡飽了再去龜時間品嘗早茶與洋食。「龜時間」除了大地風味料理，還設有選物部，販賣自家製的點心、台日職人的手作雜貨及古物書籍，是選購伴手禮的理想所在。今年12月1、2日即將迎來睽違4年的食旅工作坊，由日本節氣料理家篠原有紀子，以時令食材揭開一場茶與和風洋菓果子的冬日派對，活動內容將陸續公開在「鶴宮寓」及「龜時間」臉書粉專。

Nato與Trista說，疫情期間真的是旅宿業者資金周轉非常艱困的時期，很感謝高市府青年局推出青創貸款的利息補貼政策，讓他們在這個階段能安心度過，也減輕資金負擔。

青年局局長張以理表示，很感謝年輕人願意回到高雄打拚，打造屬於自己的理想生活，青年局將持續透過雄挺利的利息補貼、青創補助等資源挹注，減緩青創業者草創時期的壓力，讓年輕人以創意及努力延續高雄舊有建築的老靈魂，並賦予新生命。訊息可上「高雄市政府青年局」官網，加入官方FB、IG與Line@。

「鶴宮寓」的公共空間溫馨明亮，廚房設備齊全可開火烹調，旅人在此有回到家的既視感。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」的公共空間溫馨明亮，廚房設備齊全可開火烹調，旅人在此有回到家的既視感。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」重新整理深具年代感的磨石子階梯。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」重新整理深具年代感的磨石子階梯。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」與樓下的姊妹店合推「龜時間方案」，讓旅人可以睡到自然醒，再到咖啡廳享用美味餐點。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」與樓下的姊妹店合推「龜時間方案」，讓旅人可以睡到自然醒，再到咖啡廳享用美味餐點。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」的休憩空間可以讀書寫字，讓旅人完全放鬆身心。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專
「鶴宮寓」的休憩空間可以讀書寫字，讓旅人完全放鬆身心。圖／翻攝「鶴宮寓」臉書粉專

青年 青創 利息

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