返鄉情侶細緻改造舊旅社 「鶴宮寓」體驗理想生活模樣
高雄返鄉情侶Nato與Trista，細緻改造舊旅社「鶴宮寓 ho̍k house」，以和洋融合呈現15間房，滿足單身或家庭旅客，也提供多元居住方案，如寵物同行、夜之小酌或是衛武營藝文旅行等。近日推出限量企劃「龜時間方案」，帶領旅人任性的感受悠悠時光。
「鶴宮寓 ho̍k house」位於高雄捷運美麗島站步行3分鐘距離的地方，前身「鶴宮大旅社」是1960年代少數擁有現代設備的旅館，在經營者移居美國後，空間也曾做為火鍋店，曾見證了大港埔（新興區舊稱）最興盛繁華的歷史。
Nato與Trista是熱愛自助旅行的情侶，走過千山萬水，最後還是返鄉落腳高雄。10年前兩人先是回鄉開設Hostel，搭上背包客棧的風潮，後來在因緣際會下發現鶴宮大旅社這幢美麗的房子，承租後順著既有氣質改建，維持的歲月紋理，門口懸掛著60年前「鶴宮大旅社」的金色招牌，一樓設置「龜時間 goöod time」咖啡廳。公共空間則有可供休憩的閱讀空間，餐廳一旁就是鍋碗瓢盆齊備的溫馨廚房，充滿了回家的既視感。
鶴宮寓推出限量企畫「龜時間方案」，旅客可以拿著「400元餐飲抵用券」，睡飽了再去龜時間品嘗早茶與洋食。「龜時間」除了大地風味料理，還設有選物部，販賣自家製的點心、台日職人的手作雜貨及古物書籍，是選購伴手禮的理想所在。今年12月1、2日即將迎來睽違4年的食旅工作坊，由日本節氣料理家篠原有紀子，以時令食材揭開一場茶與和風洋菓果子的冬日派對，活動內容將陸續公開在「鶴宮寓」及「龜時間」臉書粉專。
Nato與Trista說，疫情期間真的是旅宿業者資金周轉非常艱困的時期，很感謝高市府青年局推出青創貸款的利息補貼政策，讓他們在這個階段能安心度過，也減輕資金負擔。
青年局局長張以理表示，很感謝年輕人願意回到高雄打拚，打造屬於自己的理想生活，青年局將持續透過雄挺利的利息補貼、青創補助等資源挹注，減緩青創業者草創時期的壓力，讓年輕人以創意及努力延續高雄舊有建築的老靈魂，並賦予新生命。訊息可上「高雄市政府青年局」官網，加入官方FB、IG與Line@。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言