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典寶溪上游樹科大附近傳惡臭 環保稽查竟是它惹禍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
牧場曝曬牛糞產生惡臭。圖／高雄市環保局提供
牧場曝曬牛糞產生惡臭。圖／高雄市環保局提供

高雄典寶溪上游樹德德科技大學附近，近日屢遭陳情空氣中瀰漫惡臭。高雄市環保局稽查人員昨日沿學校旁大排沿線稽查，查獲燕巢區一家畜牧場牛糞露天曝曬，違反廢棄物清理法第36條規定，將裁處6千至300萬元罰鍰。

環保局環境稽查科長王健州表示，昨日巡查樹德科大周邊4家畜牧業者，查獲1家養牛場，現場大量牛糞直接露天曝曬，導致空氣中瀰漫惡臭，嚴重影響居民生活品質，後續將依廢棄物清理法相關規定進行裁處。

稽查人員並巡查其他3家畜牧業者，雖未排放廢水，但發現場內有管線雜亂、標示不清、固液分離後的固體物露天堆置、紅泥沼氣袋塌陷，以及集水溝雨汙未分流等缺失，現場立即要求業者加強環境整頓，並儘速改善。

環保局提醒畜牧業者，不得任意排放未經處理過禽畜糞尿，或露天曝曬禽畜糞便，導致鄰近水體水質惡化並使空氣瀰漫惡臭，影響居民生活起居，若經查獲違規排放行為將依法嚴懲，維護環境品質。

環保局人員到畜牧場稽查。圖／高雄市環保局提供
環保局人員到畜牧場稽查。圖／高雄市環保局提供
畜牧場廢水處理設施管現雜亂，環保局要求改善。圖／高雄市環保局提供
畜牧場廢水處理設施管現雜亂，環保局要求改善。圖／高雄市環保局提供

廢棄物 水質 牧場

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