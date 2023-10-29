聯合盃作文初賽 命題多元生活化

第17屆聯合盃作文比賽高雄初賽昨在文山高中舉行，有906名學生參賽，作文命題多元且生活化，考生振筆疾書。高雄市教育局專委劉靜文表示，學好語文必須掌握好聽、說、讀、寫，作文能力則是學習各科目的基礎，教育局積極推廣閱讀，提升學生素養。

作文賽參賽組別從國小中年級到高中職，今年題目多元。國小中年級題目是「趕走壞心情」，國小高年級是「發現更好的自己」。國中題目依年級分為「那一次，我很勇敢」、「消費新習慣，發票存雲端」、「換個角度」，高中職組題目「聲活市集」頗具挑戰。作答時間60分鐘，每組選第1至5名及30名佳作參加12月3日的決賽。

劉靜文與文山高中校長陳建民，巡視高雄初賽考場。劉靜文表示，學生看到題目必須先審題，展現分析能力，才能提筆為文，平時多閱讀，可以提升組織與整合能力。閱讀不分時、地，可以利用零碎的時間，線上閱讀也不失為一種選擇。

道明中學一對雙胞胎兄弟聯袂參加作文大賽，哥哥張少愷表示，平時就喜歡閱讀，最喜歡歷史小說，透過閱讀可以學習到自我思考、作者的智慧等事情，覺得很快樂，很享受閱讀。

弟弟張少瑋表示，他平常會看漫畫及小說，把看課外書籍當作一種休閒娛樂，也喜歡寫作。

立志高中邱思筠第三次參加聯合盃作文比賽，去年勇奪高中組高雄初賽第二名。她說，平常喜歡讀小說，今年題目貼近生活，她以第一人稱敘說生活上的體驗。