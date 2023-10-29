全台首輛E500型電車 潮州亮相

台鐵局獲中央補助近千億元規畫「10年購車計畫」，引進逾千輛最新車種，昨在潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，該車設三合一緊急開關、即時監控，具備單機牽引、雙機重連、推拉式等多功能，測試後逐步取代行駛25年以上老舊電車，明年5月正式上路。

潮州鐵道文化園區舉辦新型電力機車見面會，大批鐵道迷湧入會場，一睹台鐵新主力車種風采。

E500型是台灣首次引進日本製造的客貨2用電力機車，榮獲「Good Design 2023 new focus award」大獎，主機輸出功率達3972千瓦時，效能較現有車型提升41.2％，最高時速達130公里。

台鐵局副局長馮輝昇表示，台鐵車輛老舊，不少電車車齡逾25年，甚至超過40年，達使用年限，妥善率非常差，「10年購車計畫」獲中央補助997億元，預計更換1282輛車，購入4款主力車種。

「EMU900型」通勤電聯車已全數交車，最先投入服務。「EMU3000型」城際列車，預計明年全數交車，優先投入東部幹線。

「R200型」柴電列車，以軍運、貨列、救援列車為主要功能，目前來台4輛，3年後投入32輛正式營運，「E500型」，預計明年5月投入營運，將逐步取代老舊的「E200」、「E400」及推拉式機車。

馮輝昇說，新購入電車2019年起投入服務，資料統計顯示，車輛故障率下降31％、運能增加15至25％，在2021年準點率達95％，顯示引進新電車有助於提升鐵路整體服務品質。