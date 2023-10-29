高雄輕軌沿線工程 大順路大塞車

高雄輕軌預定明年元旦成圓通車，民眾拍到大順路附近車流塞爆畫面，馬路車子多到讓人誤以為發生事故，塞在車陣的人爆氣大罵，蓋輕軌導致交通大打結，如同設置大型路障，市府除了科技執法，完全束手無策。交通局表示，未來大順路10處路口，將搭配偏心左轉車道開放左轉，促進車流順暢。

輕軌沿線設立科技執法，8月底啟用後，不到1個月即開出927張罰單，未來輕軌沿線將陸續新增42處科技執法。

輕軌成圓路網尚未啟用，輕軌沿線工程早造成原本車流大的大順路一帶更加壅塞。網友發文抱怨，上周五下班市區大塞車，平常10分鐘路程塞了快半小時，博愛、裕誠、明誠等路交通大打結，貼文一出，引發網友熱議。

有人附和說，大樂賣場附近車子超多，約從下午4點30分塞到晚上9點，在家都聽到一堆人按喇叭，爆氣罵人，甚至連救護車都過不去。也有人站在制高點拍攝塞車畫面，從空中俯瞰下方車子大排長龍，下班走大順路附近道路根本是惡夢。

不少人將交通大打結歸咎輕軌，指責輕軌是蓋在大順路上的大型路障，有了輕軌只會更差不會更好；輕軌沿線工程早已造成交通瓶頸，除了科技執法，相關單位拿不出對策。

高市交通大隊表示，明誠路僅兩車道，左轉車占用、造成汽機車回堵。捷運局解釋，輕軌工程已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，明年元旦成圓路網試營運，本月底前會撤除所有因施工所實施的路口交通管制措施。

交通局指出，輕軌東環段已經重新檢討，大順路將開放富民路、龍德新路、河堤路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路、中正路等10處路口，搭配左轉車道與時制開放左轉，其餘路口禁止左轉。