後浦搞什麼鬼？金城封街辦變裝嘉年華 群魔亂舞超熱鬧

「不給糖就搗蛋！」西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所於今天晚間舉辦萬聖節活動，金城鎮長李誠智及鎮代會主席郭永隆精心打扮成知名動漫海賊王的「魯夫」、「海軍元帥」率領大小朋友進行搞怪變裝大遊行，吸引上千位親子一同來參與，現場也安排走秀比賽、闖關遊戲等，讓大小朋友度過一個愉快的夜晚。

「2023後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，在今天晚間6點半開始，結果不到6點北鎮廟前就聚集滿滿的人潮，小朋友創意變身領取限量的可愛南瓜提袋。李誠智、郭永龍、鎮代表林金英、蔡宗儒也到場與民眾同樂，今年參加的人潮非常踴躍，參與變裝的大小朋友幾乎擠滿了整條街。

今天的踩街遊行路線，從中興路主舞台出發，轉入北門福德宮、模範街後，行經莒光路、中興路後再回到主舞台，沿途有不少商家特別準備糖果，分送給參加變裝踩街的小朋友們，議員董森堡也特別準備許多糖果來與鄉親同樂，在後浦十六藝文特區定點分送糖果。

每年的萬聖節，家長為了和孩子們共創童年回憶，都發揮巧思DIY，今年的變裝很精彩，除了常見的公主、王子或動漫人物，還有的戴上紅假髮，穿上大紅圓點洋裝，扮作草間彌生，也有最近小女孩界為之瘋狂的庫洛米，各個精心打扮，別出心裁。李誠智則打扮成「魯夫」，跟著大家一起上街，身材微胖的他特別穿上六塊腹肌道具，「笑果」十足。

壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式進行，今年共24組報名參賽，經評審選出前8名最佳主題變裝並給予獎勵，分別是蹦米香、辛普森家庭、許來許去、金搞怪家族、CANDY黑與白、亮亮兄弟、富康破壞王、萬聖節搞什麼。

李誠智表示，由金城鎮公所辦理的萬聖節活動，每年都造成轟動，萬聖節雖然起源國外，但這幾年已經是許多大小朋友都期待的節日，尤其是變裝環節，小朋友與家長們各顯神通，展現創意，讓後浦萬聖節增添特色。