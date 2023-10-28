澎湖秋天海味文化市集登場 展現海島地景美食

澎湖縣文化局舉辦「秋天海味文化市集」今天在各場館展示成果，文化局長洪棟霖籲請民眾走出來，深入了解澎湖的歷史文化，認識澎湖之美。

澎湖縣文化局指出，「秋天海味文化市集」聯合成果展今天分別在文化局、生活博物館與演藝廳前廣場等展區登場，包括有社區營造、宮廟小法、文化創意、博物館、本土語言、文化資產與傑出表演團體等參與。

文化局表示，場內場外百餘處攤位，現場還提供有「藝遊券」供體驗，有吃有玩等，現場擠滿人潮，感受一場難得的知性與感性文化饗宴。

洪棟霖指出，「秋天海味文化市集」聯合成果展，集結澎湖漁產與飲食文化、傑出表演團體傳唱海洋文化與文化資產修復保存等海風的味道、海洋的聲音與海島的視野等3大亮點，值得細細品味欣賞一番。

他表示，澎湖比台灣本島早開發400年，文化底蘊深厚，尤其歷史古蹟、社區營造、文化創作、海洋文化與宮廟小法等，極具獨特且多元而豐富，希望民眾要真正走出來，深入體驗了解澎湖的歷史文化，認識澎湖之美。

活動中，洪棟霖並進行澎湖文資防護成果、青年創意獎勵、駐館文創家與社區營造表揚與授證。