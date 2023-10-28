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影／昇恆昌金湖音樂節登場 2小時國樂饗宴讓人沉醉

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，金寧鄉樂齡古箏進階班的學員洪培蘭在演奏之餘，也演唱雨夜花，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，金寧鄉樂齡古箏進階班的學員洪培蘭在演奏之餘，也演唱雨夜花，贏得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影

受新冠肺炎疫情影響停辦2年的「金湖音樂節」，今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，由全國學生音樂比賽常勝軍金湖、金城國中國樂團及金寧鄉樂齡古箏進階班輪番上場，帶來精彩的120分鐘國樂饗宴，現場民眾聽得如癡如醉，還有外國朋友也特別趕來聆賞。

繼上週的「2023年金門坑道音樂節」，昇恆昌今天下午14點攜手在地團體、學校，為民眾帶來悠揚的國樂演出。首先打頭陣的由成軍僅4年、現有11名成員的金寧鄉樂齡古箏進階班，一連帶來《雨夜花》、《甜蜜蜜》等多首膾炙人口的懷舊曲目，與大家分享箏樂之美。

值得一提的是，昇恆昌金湖廣場業務經理蕭碧蓮也是金寧鄉樂齡古箏進階班的學員，她學習古箏多年，這次也上場演出，展現苦學許久的才藝，成為現場的一大亮點。

另外，還有今年全國學生音樂比賽拿下特優殊榮的金湖國中國樂團，這隻樂團雖然成軍僅短短5年，但已經拿到不少獎項，今天也一口氣帶來11首曲目，有學子們改編超夯的國語金曲《愛你》、《孤勇者》，透過傳統樂器的樂團合奏，為大家帶來耳目一新的演出。

多次在全國學生音樂比賽獲得特優、優等的常勝軍金城國中國樂團，則是壓軸登場，一連為民眾帶來東方代表、台語金曲歌后黃妃的主打歌《追追追》、日本動漫主題曲《魔女宅急便》，也帶來西方經典的《D大調卡農》、《第一二胡狂想曲》等曲目，東、西方風格迥異的曲目，透過學生們的樂聲淋漓盡致地展現。

昇恆昌表示，「金湖音樂節」提供給金門樂齡族、音樂學子有更多舞台表演的機會，勉勵樂齡族、孩童多元學習，並培養興趣及專長，此次演出團體帶來的曲目精彩、多元，相信透過他們的精彩演出，能將傳統音樂文化分享給更多人，一起感受國樂魅力。

停辦2年的金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，現場吸引不少民眾到場聆賞。記者蔡家蓁／攝影
停辦2年的金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，現場吸引不少民眾到場聆賞。記者蔡家蓁／攝影
金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，由金寧鄉樂齡古箏進階班的精彩表演揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金湖音樂節今天下午在昇恆昌金湖廣場熱鬧登場，由金寧鄉樂齡古箏進階班的精彩表演揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場經理游玉娟致詞時表示，此次演出團體帶來的曲目精彩、多元，相信透過他們的精彩演出，能將傳統音樂文化分享給更多人，一起感受國樂魅力。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場經理游玉娟致詞時表示，此次演出團體帶來的曲目精彩、多元，相信透過他們的精彩演出，能將傳統音樂文化分享給更多人，一起感受國樂魅力。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場業務經理蕭碧蓮（右）也是金寧鄉樂齡古箏進階班的學員，她學習古箏多年，這次上場演出，展現苦學許久的才藝，成為現場的最大亮點。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場業務經理蕭碧蓮（右）也是金寧鄉樂齡古箏進階班的學員，她學習古箏多年，這次上場演出，展現苦學許久的才藝，成為現場的最大亮點。記者蔡家蓁／攝影

國樂 樂團 金門

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