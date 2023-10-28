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全新日系E500亮相 台鐵組全方位營運車隊

中央社／ 屏東縣28日電
台鐵局今於潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，現場還額外展出「R200型」柴電機車牽引軍運貨卡進場。聯合報記者張已亷／攝影
台鐵局今於潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，現場還額外展出「R200型」柴電機車牽引軍運貨卡進場。聯合報記者張已亷／攝影

台鐵局「十年購車計畫」主力車種中最新的日系E500型電力機車，今天在屏東潮州機廠亮相。E500將擔任推拉式自強號、莒光號及觀光列車的牽引任務，組成台鐵全方位營運車隊。

包括交通部次長胡湘麟、立委廖婉汝、屏東縣政府秘書長邱黃肇崇、日台交流協會副代表服部崇、東芝基礎設施系統株式會社副社長吉野浩史等人出席活動，共同迎接台鐵全新生力軍，活動會場吸引6000多名國人及鐵道迷熱情參與。

依台鐵調度規劃，未來全新通勤電聯車EMU900型與城際電聯車EMU3000型陸續交車投入營運，充分滿足民眾中、短程通勤和中、長途城際輸運品質，有效提升運能、準點率及旅運服務。

台鐵舊型柴電機車也將逐步交棒給R200，用以牽引軍運、貨列、及救援列車；最新亮相的E500型電力機車，將擔任推拉式自強號、莒光號及觀光列車的牽引任務，組成台鐵全方位、多面向的營運車隊，大幅提升安全及服務品質。

依台鐵機務處資料，E500型電力機車是日本東芝公司出品，為台灣首次引進日本製造客貨兩用電力機車，榮獲國際Good Design 2023 new focus award肯定，性能優越，主機輸出功率達3972kW；較台鐵現有車型提升41.2%，最高營運速度130km/h，設有縮短反應時間的三合一緊急開關、即時監控各系統狀態LCMS系統、可掌握車輛前後人員動態的前後視野與連結器攝影機，以及對應機械室動力系統的自動防護系統，安全性大幅提升。

機務處表示，為增強可靠度，動力系統使用模組化設計，以水冷散熱，且客車、機車供電具有備援機制，是新一代高性能、可靠、環保、低噪音智慧化機車。

今天新車見面會現場驚喜連連，在台鐵局新一代主力車種齊聚一堂的靜態展示區，一鏡補捉到EMU900電聯車、EMU3000電聯車、R200柴電機車、鳴日號電力機車與E500電力機車；另由R200柴電機車牽引的軍運貨卡/輸送用具編組，與E500電力機車牽引的環島之星觀光車廂編組，以動態方式呈現鐵路運輸靈活與多樣性，象徵台鐵「十年購車計畫」重要里程碑。

台鐵 觀光列車 屏東縣政府

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