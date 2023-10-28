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睽違3年！中鋼今舉辦集團結婚典禮 67對新人甜蜜牽手

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼集團結婚典禮，新人們與證婚人董事長翁朝棟（前排中）合影。記者王勇超／翻攝
中鋼集團結婚典禮，新人們與證婚人董事長翁朝棟（前排中）合影。記者王勇超／翻攝

中鋼集團今天在衛武營國家藝術文化中心舉辦集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟親自出席，為67對步入浪漫婚禮殿堂的新人們擔任證婚人，勉勵新人們「二軸三轉」是中鋼近期的發展重點，同樣也是夫妻的相處之道。

翁朝棟說，二軸是以「伴侶為軸」、以「家庭為軸」，三轉則是「轉換、轉念、轉帳」。翁董事長補充說明，愛情追求的是熱情、新奇，步入婚姻需「轉換」追求溫暖、安穩，夫妻雙方也要「轉念」，凡事以對方為念，最後要記得「轉帳」，共同承擔家庭日常生活的開銷。

中鋼自2011年首次舉辦集團結婚典禮，2020年至2022年受新冠疫情影響停辦，今年恢復辦理，統計至今共有1460對新人參加。今日集團結婚的67對新人，其中8對同為中鋼集團員工。

服務於中鋼煉鋼廠的伍小姐2017年進中鋼時，與早2年就職的楊先生被安排在耐火磚砌磚工證照課程，在辛苦的砌磚訓練過程中，互相砥礪、打氣，先後取得初階三級砌磚工證照，再一起拿到難度最高的一級砌磚工證照，獲得中鋼集團耐火材料施工界的「神鵰俠侶」稱號。

翁朝棟說，深切希望新人們能為中鋼集團多多增添生力軍，為中鋼集團生育率拼出好成績，也將公司為各位新人準備的婚假、產檢假、陪產假用好用滿；幽默比喻，讓婚禮現場的新人、觀禮家眷及貴賓笑聲連連。

勞動部長許銘春以觀禮貴賓的身分致詞時表示，俗話說得好，百年修得同船渡，千年修得共枕眠，在茫茫人海中找到彼此，相識、相知、相愛、相惜到相守，相當難能可貴；許部長送給各對新人3千萬祝福，即千萬要互相扶持照顧、千萬要幸福快樂，以及千萬要增產報國，生2個恰恰好，生3個會更好，提供國內優質及充沛的勞動力。

中鋼集團除頒發每對新人結婚津貼2.5萬元外，新人們也進行「婚姻誓約」互動儀式，新郎、新娘互相餵食客製化的中鋼棉花糖，象徵一起甜甜蜜蜜，邁向彼此扶持的新生活，也讓新娘們拋出玫瑰花束，代表幸福傳承延續，期望中鋼集團有情人陸續終成眷屬。

今日婚禮儀式中，由中鋼董事長翁朝棟擔任證婚人，並與分別擔任男、女雙方主婚人的中鋼總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、擔任介紹人的中鋼企業工會理事長陳春生，以及到場觀禮的勞動部長許銘春，一同為全體新人福證，婚禮會場喜氣洋洋、溫馨感人。

中鋼員工楊先生（右）及伍小姐（左）兩位耐火磚砌磚高手結為連理。記者王勇超／翻攝
中鋼員工楊先生（右）及伍小姐（左）兩位耐火磚砌磚高手結為連理。記者王勇超／翻攝
勞動部長許銘春叮嚀新人千萬要互相扶持照顧、千萬要幸福快樂，以及千萬要增產報國。記者王勇超／翻攝
勞動部長許銘春叮嚀新人千萬要互相扶持照顧、千萬要幸福快樂，以及千萬要增產報國。記者王勇超／翻攝
中鋼今天舉辦集團結婚活動，67對幸福佳偶依序進場。記者王勇超／翻攝
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中鋼董事長翁朝棟以集團大家長身分祝福各位新人百年好合。記者王勇超／翻攝
中鋼董事長翁朝棟以集團大家長身分祝福各位新人百年好合。記者王勇超／翻攝
中鋼企業工會理事長陳春生以介紹人的身分各位新人幸福長久。記者王勇超／翻攝
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