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金門辦地板滾球運動大賽 66場精彩賽事振奮人心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府今天舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，參賽者以驚人的速度和準確度將球滾向目標。記者蔡家蓁／攝影
縣府今天舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，參賽者以驚人的速度和準確度將球滾向目標。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天在金門縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，共有166人次參與，共進行了66場精彩的賽事。教育處處長孫麗琪也到現場為選手加油，並表示金門縣政府向來重視特教孩子們的身心健康，本次賽會旨在推廣適應體育，提倡普特融合的理念，並鼓勵身心障礙者追求運動的樂趣和健康。

本次賽事由金門縣政府主辦，運動I台灣計畫補助，孫麗琪一早就到場為選手加油，她感謝所有長期培育孩子的教練以及支持的家長，因為有大家選手才能夠在好的場地自由展現自己在這段時間的訓練的技能。她也提及，陳縣長很關心特教學生的照顧與福利，各方面都是不惜重本的。

孫麗琪說，特殊教育法修法後，融合教育成為主流，當中更重視身心障礙朋友們的身心健康，而地板滾球運動就是適應體育的一種，也是明年全國身障運動會其中的項目之一，希望大家多為選手加油支持，這對他們而言會是最大的力量。

這場地板滾球運動大賽以其豐富多樣的組別吸引了眾多選手和觀眾的關注，共計分為國小雙人賽、國小團體賽、國小競賽組、國中雙人賽、國中團體賽、社會雙人賽以及社會團體賽，比賽共有166人次參與，共計126位選手，其中包含98位身心障礙選手及28位融合夥伴。這些融合夥伴身懷不同的才能和技能，與身心障礙者攜手同場競技，展現了縣內融合共融的精神與力量。

而各組別的比賽展現了不同年齡和能力層面的參賽者的競技實力，共進行了66場精彩的賽事，選手們展現出卓越的技巧和無限的潛力，以驚人的速度和準確度將球滾向目標。觀眾們熱情應援，為參賽者加油打氣，共同營造了一個充滿歡樂和鼓舞人心的比賽場景。

這場比賽現場洋溢著歡樂和友誼的氛圍，參賽者們在場內積極互動，為彼此加油打氣，氣氛溫馨，參賽者也充分展示了自己的運動技巧和毅力，獲得了觀眾們的熱烈掌聲和讚賞。

金門縣今天舉行地板滾球運動大賽，工作人員量球與球之間的距離。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉行地板滾球運動大賽，工作人員量球與球之間的距離。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉行地板滾球運動大賽，參賽者以驚人的速度和準確度將球滾向目標。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天舉行地板滾球運動大賽，參賽者以驚人的速度和準確度將球滾向目標。記者蔡家蓁／攝影
縣府今天在金門縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，共有166人次參與，共進行了66場精彩的賽事。圖／縣府提供
縣府今天在金門縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，共有166人次參與，共進行了66場精彩的賽事。圖／縣府提供

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