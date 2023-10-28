快訊

獨／不服1130萬罰單 涂萬財提訴願 425萬顆蛋仍流向不明

MLB／席格救命2分砲、賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

影／台中16歲少年駕車闖紅燈！撞飛停等區機車 父女天人永隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張照曝高雄車主下班全塞在這裡 網友抱怨「真的是惡夢」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌位於大順和河堤路口24日完成最後一段鋼軌焊接，捷運局力拚年底可取得交通部營運許可，明年元旦將可成圓，但周邊沿線道路逢上下班尖峰期卻讓上班族哀號，有網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，一長串車龍讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。

高雄捷運局長吳義隆日前在市議會報告輕軌工程進度，指輕軌工程順利，已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，明年元旦成圓路網正式營運。在成圓路網通車前，月底前撤除所有因施工所造成的路口交通管制措施。

但輕軌沿線工程早已造成交通瓶頸，市府相關單位卻拿不出對策，只能任由駕駛人塞在車陣中哀號，僅強調輕軌沿線設立科技執法，8月底啟用後，不到1個月即開出927張罰單，未來輕軌沿線將陸續新增42處科技執法，以減少交通事故。

有PTT高雄版的網友昨以「下班時間北高雄塞爆」為題發文，指雖然知道有草蜢演唱會在巨蛋，但怎麼今天下班時間，北高雄的幾條主要道路就都超級塞，是發生什麼事？平常10分鐘的路，塞了快半小時，博愛路、裕誠路、明誠路都大打結，貼文一出，引發網友熱議。

有網友直接將交通大打結的責任怪在「輕軌」工程，指「自從大順路蓋大型路障輕軌，只會更差不會更好」；有網友調侃「一堆車紅燈時就卡在馬路正中央啊」、「人聚在一起才會暖」；有網友表示「星期五本來就會塞」，但隨即被網友反酸「和星期五有何關係？大家一到四都睡公司嗎？」。

有網友貼出制高點拍河堤路和大樂賣場的塞車畫面，指那邊真的超多車，我以為有事故咧，大概從下午4時30分塞到晚上9時，在家都聽到一堆人按喇叭，爆氣罵人，還有救護車過不去、一個小姐噴手機。

有網友則嘆「河堤路、明誠路和自由路，根本惡夢」、「明誠路下班超可怕」；有網友無奈指「矇上眼睛就不是輕軌，捂上耳多是因為人多車多」。

高市交通大隊表示，明誠路因輕軌沿線交通車流大，因僅兩車道，有左轉車占用、造成汽機車回堵狀況，目前交通局已研擬設計偏心左轉車道；此外，原本交通局分析早上塞車車流是上午7時到9時，傍晚5到7時，後來因輕軌工誠，上午時段從早上延到10時，交大也延長義交交通崗。

對於網友所指，明誠路車流從下午4時30分塞到晚上9點一事， 交大表示，會派線上警組往外擴延做交通疏導，並請轄區分局作機動巡邏，遇有大型演唱會或活動，妥善做好橫向聯繫，以改善交通瓶頸。

高雄網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，車龍一長串車主哀號，讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。圖／取自台大PTT
高雄網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，車龍一長串車主哀號，讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。圖／取自台大PTT
高雄大順路輕軌工程在上下班尖峰期讓沿線出現車流塞爆狀況，車主每天上午和晚上塞在車陣中哀號。記者石秀華／攝影
高雄大順路輕軌工程在上下班尖峰期讓沿線出現車流塞爆狀況，車主每天上午和晚上塞在車陣中哀號。記者石秀華／攝影
高雄大順路輕軌工程在上下班尖峰期讓沿線出現車流塞爆狀況，車主哀號每天上演。記者石秀華／攝影
高雄大順路輕軌工程在上下班尖峰期讓沿線出現車流塞爆狀況，車主哀號每天上演。記者石秀華／攝影

高雄輕軌 塞車

延伸閱讀

TSL台鋼集團TSG帆船賽今從高雄啟動 18組企業隊展開海上競速

影／米酒一杯接一杯！高雄酒駕累犯男超標4倍還狡辯 警斥不學乖

黃捷征戰高雄第6選區立委 提名策略小組以「此理由」勸退郭建盟

高雄輕軌「反賄選」車廂啟航 4檢座明星臉代言成亮點

相關新聞

朱銘《太極-前推》 移高美館修復

已逝雕塑大師朱銘作品《太極-前推》原位於高雄市中正運動場廣場外，民眾反映作品樹木遮蓋，有時淪為街友棲身所。高美館表示，日...

金門辦地板滾球運動大賽 66場精彩賽事振奮人心

金門縣政府今天在金門縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，共有166人次參與，共進行了66場精彩的賽事。教...

高雄「海！遊樂中」彌陀漁港登場 水上鋼鐵人驚奇表演

高雄市政府為了推動民眾鼓勵民眾親近海洋，與海洋委員會合作舉辦「海！遊樂中」遊憩活動，讓民眾可以利用假日到高雄各漁港小旅行...

一張照曝高雄車主下班全塞在這裡 網友抱怨「真的是惡夢」

高雄輕軌位於大順和河堤路口24日完成最後一段鋼軌焊接，捷運局力拚年底可取得交通部營運許可，明年元旦將可成圓，但周邊沿線道...

「我們生活節」見屏女力崛起

屏東縣府以「職場性別平權」為主軸，首次舉辦「我們生活節」系列活動，縣長周春米說，近10年來屏東女性勞動人口增加7000人...

國城、甲桂林強強聯手 「鳳山都更好」都更案翻轉鳳山

國城建設公辦都更案「鳳山都更好」，全案總銷達50億元；預計蓋6棟15層高的現代化大樓，翻轉閒置荒廢20年的高雄縣稅務新村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。