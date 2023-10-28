一張照曝高雄車主下班全塞在這裡 網友抱怨「真的是惡夢」

高雄輕軌位於大順和河堤路口24日完成最後一段鋼軌焊接，捷運局力拚年底可取得交通部營運許可，明年元旦將可成圓，但周邊沿線道路逢上下班尖峰期卻讓上班族哀號，有網友拍下明誠路段下班車流塞爆狀況，一長串車龍讓網友不禁抱怨「真的是惡夢」。

高雄捷運局長吳義隆日前在市議會報告輕軌工程進度，指輕軌工程順利，已完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，明年元旦成圓路網正式營運。在成圓路網通車前，月底前撤除所有因施工所造成的路口交通管制措施。

但輕軌沿線工程早已造成交通瓶頸，市府相關單位卻拿不出對策，只能任由駕駛人塞在車陣中哀號，僅強調輕軌沿線設立科技執法，8月底啟用後，不到1個月即開出927張罰單，未來輕軌沿線將陸續新增42處科技執法，以減少交通事故。

有PTT高雄版的網友昨以「下班時間北高雄塞爆」為題發文，指雖然知道有草蜢演唱會在巨蛋，但怎麼今天下班時間，北高雄的幾條主要道路就都超級塞，是發生什麼事？平常10分鐘的路，塞了快半小時，博愛路、裕誠路、明誠路都大打結，貼文一出，引發網友熱議。

有網友直接將交通大打結的責任怪在「輕軌」工程，指「自從大順路蓋大型路障輕軌，只會更差不會更好」；有網友調侃「一堆車紅燈時就卡在馬路正中央啊」、「人聚在一起才會暖」；有網友表示「星期五本來就會塞」，但隨即被網友反酸「和星期五有何關係？大家一到四都睡公司嗎？」。

有網友貼出制高點拍河堤路和大樂賣場的塞車畫面，指那邊真的超多車，我以為有事故咧，大概從下午4時30分塞到晚上9時，在家都聽到一堆人按喇叭，爆氣罵人，還有救護車過不去、一個小姐噴手機。

有網友則嘆「河堤路、明誠路和自由路，根本惡夢」、「明誠路下班超可怕」；有網友無奈指「矇上眼睛就不是輕軌，捂上耳多是因為人多車多」。

高市交通大隊表示，明誠路因輕軌沿線交通車流大，因僅兩車道，有左轉車占用、造成汽機車回堵狀況，目前交通局已研擬設計偏心左轉車道；此外，原本交通局分析早上塞車車流是上午7時到9時，傍晚5到7時，後來因輕軌工誠，上午時段從早上延到10時，交大也延長義交交通崗。