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「鳥事一籮筐」講習 高市動保處提升產業競爭力

中央社／ 高雄28日電

高雄動保處長年輔導轄區寵物鳥產業，其中「鳥事一籮筐」系列講座已連續第7年辦理，廣受鳥寶爸媽、寵物鳥業者和執業獸醫師們好評，今天的講座課程更是座無虛席。

高雄市動保處長年輔導轄區寵物鳥產業，除協助養殖業者釐清病因及擬定防疫策略，這項講習透過動保處獸醫師彙整高市寵物鳥病例，並結合業界寵物鳥專科獸醫師豐富臨床實務經驗，為鳥寶爸媽及業者建立正確飼養管理知識，以便有效防治疾病。

動保處今天新聞稿表示，講習會由鸚鵡常見病毒性疾病切入主題，從發現病毒的歷史，到病毒怎麼侵入鸚鵡體內造成危害，最後再由獸醫師角度講授病毒診療及防疫方針。淺顯易懂課程安排讓學員們了解鳥寶、病毒及環境因果關係，能建立友善飼養環境。

台灣觀賞鳥協會理事長江俊縈表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，台灣寵物鳥每年約有新台幣50億產值。目前養殖業者多分布於中南部，透過這次講習會，集合中、南部業者除獲取疾病防治新知外，也能達成經驗交流目標。雖然新冠疫情期間各行各業受到衝擊，仍有信心在疫情趨緩後，寵物鳥產業將持續看漲。

動保處長葉坤松表示，由於國內少子化社會趨勢，讓寵物鳥也成了家裡重要成員。為因應國際禽流感疫情，呼籲家中新進的鳥寶成員務必先隔離觀察，鳥寶爸媽在戶外也不要隨便靠近及接觸野生鳥禽，避免將病原帶回家。

獸醫師 寵物 疫情

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