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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

國城、甲桂林強強聯手 「鳳山都更好」都更案翻轉鳳山

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國城建設「鳳山都更好」將蓋6棟15層樓高樓。一舉翻轉昔日高雄縣稅務新村荒廢舊貌。圖／國城建設提供
國城建設「鳳山都更好」將蓋6棟15層樓高樓。一舉翻轉昔日高雄縣稅務新村荒廢舊貌。圖／國城建設提供

國城建設公辦都更案「鳳山都更好」，全案總銷達50億元；預計蓋6棟15層高的現代化大樓，翻轉閒置荒廢20年的高雄縣稅務新村稅頹敗樣貌。據實價登錄，已預售戶成交單價已到33萬至37萬元，成為當地區域高標。

國城建設與豪宅代銷鼻祖甲桂林強強聯手的「鳳山都更好」都更案27日正式公開，基地面積約2300坪，規畫546戶，坪數18至49坪間。國城副總許鳳仙表示，「鳳山都更好」朝全齡宜居捷運宅設計規畫，鳳山有300年歷史底蘊，說不完的故事， 預期這處公辦都更案完工後，將成為高雄一張國際新名片。

「鳳山都更好」基地，1分鐘可到「藝文捷運橘線」O14鳳山國中站2號出口。掌握軌道經濟的增值優勢；以簡約時尚的建築語彙結合自然環境，打造銀級綠建築群，未將有800坪開放空間、綠帶公園與 YOUBike站點，另以100坪空間建造社區公托等優質公設，創造安全、便利、宜居、幸福、有感的社區。

發布會播放知名導演吳念真為「鳳山都更好」監製的微電影；並舉辦講座邀請財信傳媒董事長謝金河分析高雄港都實力及大南方展望，另請到台灣美學教父陳俊良分享高雄蛻變。

甲桂林董事長張裕能表示，相較於70歲的台南古都，高雄宛如30歲青壯年，政府正投入許多重大建設，未來可期。甲桂林總經理陳衍豪說，中央日前通過1357億補助國道7號，加上捷運橘線上聯開案齊發，及高鐵延伸屏東計畫結合台東快鐵計畫，完整的軌道經濟讓鳳山發展更添動能。

鳳山目前有衛武營藝術中心，將來再迎進日本三井集團國際級複合型商場「三井LaLaport」；及預計明年開幕的「空中鳳城」，約近3000億經費挹注加持， 極具發展潛力。成立40年的國城建設投入都更案，將助力鳳山產生顛覆性的改變。

國城建設副總許鳳仙（左)與甲桂林董事長張裕能，27日連袂發布「鳳山都更好」都更案。記者王昭月／翻攝
國城建設副總許鳳仙（左)與甲桂林董事長張裕能，27日連袂發布「鳳山都更好」都更案。記者王昭月／翻攝

都更 捷運 綠建築

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