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「我們生活節」見屏女力崛起

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣府以「職場性別平權」為主軸，首次舉辦「我們生活節」系列活動，縣長周春米說，近10年來屏東女性勞動人口增加7000人，從17萬2千人上升到17萬9千人，上升4.07%，女性參與勞動的人口大幅成長，堪稱女力崛起，去年全國申請育嬰假全職奶爸比例達25.5%，創歷史新高，性別平權環境朝更友善方向前進。

周春米說，「我們」音同Woman意同We，強調「我們」（Women）在社會中多重角色與無限可能，也須靠「我們」一起的力量，打造友善職場環境。

61歲油漆師傅趙秀梅，從全職家庭主婦到單親媽媽，為養2個小孩，到處做粗工，她說，接觸油漆工程後產生興趣後創業，她勉勵女性朋友，對自己要有信心，不要怕別人看輕。

勞青處統計，屏東縣2021年申請育嬰留職停薪津貼給付6412件，男性969人、女性5443人，與2020年相較，男性增加了127人，女性增加336人。性別平權抬頭，男性提升意願分擔育兒照顧。

勞青處長李雨蓁說，「我們生活節」從11月10日推出，有星光影展、明華園黃字團戲劇公演、音樂會、市集等，帶給大眾體驗與多元紛呈的理解反思。

屏東縣 性別

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