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朱銘《太極-前推》 移高美館修復

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
朱銘《太極系列》銅雕作品在高美館啟動現地修復作業。圖／高美館提供
朱銘《太極系列》銅雕作品在高美館啟動現地修復作業。圖／高美館提供

已逝雕塑大師朱銘作品《太極-前推》原位於高雄市中正運動場廣場外，民眾反映作品樹木遮蓋，有時淪為街友棲身所。高美館表示，日前已由專業運輸團隊從中正體育場移至美術館園區，朱銘美術館典藏維護部進駐，展開1個半月的修護，周一至周五現場開放民眾觀看完整修復過程。

高雄市文化局長王文翠說，1986年高雄承辦當時台灣區運動會，朱銘受邀於主會場中正運動場前設大型藝術作品《太極系列》，此為朱銘美術館典藏名稱，外界通稱《對招》，1986年當時名為《太極-前推》，這是朱銘唯一一次在台灣為運動會創作作品，深具意義。

高美館代理館長林羿妏表示，高美館園區43公頃，有40餘件戶外藝術作品，其中一件受民眾喜愛作品就是朱銘大師在2000年所創作的《太極系列-太極拱門》，如今再迎來《太極系列》大型銅雕，期待以大師不同年代創作，與民眾產生更多美好的藝術體驗。

朱銘美術館修護團隊指出，此件作品長期放置戶外，受陽光曝曬、雨水沖刷及空氣中汙染源等外在因素，作品出現髒汙、鏽蝕、保護層耗損等狀況，但狀態尚好。修復師將作品清潔、移除汙漬後，依作品現況局部全色等方式維持整體美觀，最後施加保護層，以減緩金屬鏽蝕方式保存維護。修護作業預定11月底完成，周一至周五開放參觀修護，也期望民眾留給修復師專注工作修護環境。

朱銘 美術館 運動

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