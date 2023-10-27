亞洲滑輪錦標賽屏東選手大放異彩 屏縣府致力培育運動人才

第19屆亞洲滑輪錦標賽於中國大陸北戴河舉行，為期7天賽事，今27日正式結束，12個參賽國家中，台灣隊成績排名第一，豪取39金35銀17銅，國際舞台大放異彩；其中屏東選手表現優異，共獲得12金7銀3銅，排名全國第一，也讓屏東榮耀再現。

屏東縣府體發中心指出，亞洲滑輪錦標賽每二年舉辦一次，是亞洲最高等級的滑輪溜冰比賽，先後在中國大陸、日本、韓國、印度及巴基斯坦等國家舉辦，每屆比賽吸引亞洲各國頂尖的傑出選手同場飆速競賽。屏東縣滑輪溜冰選手甫於全國運動會獲得2金2銀2銅的佳績，隨即出國參加亞洲錦標賽。

體發中心表示，本屆比賽屏東縣有5名選手獲選中華代表隊，分別是成人組的黃玉霖、郭立陽、李孟竹、劉懿萱及青年組林欣妤；「黃金左腳」黃玉霖首先在成人男子組3000公尺接力賽，與隊友攜手立壓強敵南韓及地主中國大陸，為中華隊奪下金牌，個人也在1000公尺爭先賽取得銀牌，獲得1金1銀的好成績；郭立陽也表現不俗，在公路賽100公尺、500公尺及場地賽200公尺獲得銀牌，場地賽500公尺銅牌。

李孟竹則展現大將之風，獲6金1銀，分別於1000公尺、3000公尺接力，10000公尺計分賽、10000公尺淘汰賽、15000公尺淘汰賽及馬拉松等6項奪金及10000公尺計分淘汰賽摘銀；劉懿萱除公路賽500公尺及馬拉松銀牌之外，更在場地賽200公尺及500公尺奪得金牌；青年選手林欣妤則獲場地賽500公尺、1000公尺及公路賽500公尺金牌，3000公尺接力賽及馬拉松銅牌，3金2銅，同樣不可小覷。

體發中心表示，縣府重視體育運動發展，建構四級五區運動人才培育機制，更整修運動場館及設施，「屏東國際滑輪溜冰場」是全台首座、亞洲唯二的國際標準滑輪溜冰比賽場地，讓選手無後顧之憂就近訓練與國際接軌，在國際競賽場上大顯身手，屢創佳績，期許屏東選手在夢想舞台發光發熱，為台灣奪得最大榮耀。