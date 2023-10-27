快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
藤枝柔合橋通車，將讓當地居民有條安全回家的路。記者蔡世偉／翻攝
藤枝柔合橋通車，將讓當地居民有條安全回家的路。記者蔡世偉／翻攝

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，讓長年得繞道通行、行走便橋的居民有了一條安全回家的路，也期待通車後能帶來更多觀光人潮，提高地方經濟發展。

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，也象徵南臺灣森林秘境藤枝國家森林遊樂區最後一哩路順利開通。行政院南部服務中心副執行長陳文亮、副執行長許乃文、立法委員伍麗華高雄市議員高忠德、桃源區區長杜司偉等都親自出席，共同見證歷史一刻。

藤枝聯外道路18K大範圍崩塌，一直受風災影響，無法安全通行，居住在桃源區寶山里的居民們得被迫高繞運輸及通行，且便道也常有遇雨即斷的風險，此外也增加了前往藤枝國家森林遊樂區遊客們的困難度。

為此，林業及自然保育署屏東分署歷時2年以橋樑型式修復，藤枝聯外道路18.2k的柔合橋將於今天開放各式車輛通行，桃源區寶山部落的族人們及六龜區寶來地區的觀光業者們對於新橋開通都相當感動與高興，也期盼著便利且安全的交通，能夠帶動周邊的觀光產業與經濟發展。

林業保育署屏東分署楊瑞芬致詞表示，感謝地主無償提供土地，因為他們的無私奉獻，提供大家一條安全的道路。行政院南部服務中心副執行長陳文亮表示，柔合橋開通後藤枝國家森林遊樂區人數不受限，期盼能夠為部落帶來更多的發展。

立法委員伍麗華表示，柔合橋的開通讓部落族人回家及收穫農作的路更安全，土地是血、山林是家，讓所有的團隊共同為地方努力。桃源區區長杜司偉很高興柔合橋的開通，讓部落族人有更安全回家的路。

森林遊樂區 屏東 伍麗華 高雄市

延伸閱讀

成蘆橋拓寬4公尺的汽機車混合車道 28日零時起通車

70歲的西螺大橋出現鏽蝕 彰化縣府爭取1.8億維修

桃園捷運潛盾創3紀錄 張善政：拚大廟到藝文117年通車

日本藤枝市副市長河野一行拜會南市府 深化交流

相關新聞

朱銘《太極-前推》 移高美館修復

已逝雕塑大師朱銘作品《太極-前推》原位於高雄市中正運動場廣場外，民眾反映作品樹木遮蓋，有時淪為街友棲身所。高美館表示，日...

「我們生活節」見屏女力崛起

屏東縣府以「職場性別平權」為主軸，首次舉辦「我們生活節」系列活動，縣長周春米說，近10年來屏東女性勞動人口增加7000人...

國城、甲桂林強強聯手 「鳳山都更好」都更案翻轉鳳山

國城建設公辦都更案「鳳山都更好」，全案總銷達50億元；預計蓋6棟15層高的現代化大樓，翻轉閒置荒廢20年的高雄縣稅務新村...

亞洲滑輪錦標賽屏東選手大放異彩 屏縣府致力培育運動人才

第19屆亞洲滑輪錦標賽於中國大陸北戴河舉行，為期7天賽事，今27日正式結束，12個參賽國家中，台灣隊成績排名第一，豪取3...

屏東九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，因鄉長2任屆滿，去年投入屏東縣議員第二選區選舉，檢方接獲檢舉，張準備30萬元委由江男買票，並與...

高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，讓長年得繞道通行、行走便橋的居民有了一條安全回家的路，也期待通車後能帶來更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。