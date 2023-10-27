高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，讓長年得繞道通行、行走便橋的居民有了一條安全回家的路，也期待通車後能帶來更多觀光人潮，提高地方經濟發展。

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，也象徵南臺灣森林秘境藤枝國家森林遊樂區最後一哩路順利開通。行政院南部服務中心副執行長陳文亮、副執行長許乃文、立法委員伍麗華、高雄市議員高忠德、桃源區區長杜司偉等都親自出席，共同見證歷史一刻。

藤枝聯外道路18K大範圍崩塌，一直受風災影響，無法安全通行，居住在桃源區寶山里的居民們得被迫高繞運輸及通行，且便道也常有遇雨即斷的風險，此外也增加了前往藤枝國家森林遊樂區遊客們的困難度。

為此，林業及自然保育署屏東分署歷時2年以橋樑型式修復，藤枝聯外道路18.2k的柔合橋將於今天開放各式車輛通行，桃源區寶山部落的族人們及六龜區寶來地區的觀光業者們對於新橋開通都相當感動與高興，也期盼著便利且安全的交通，能夠帶動周邊的觀光產業與經濟發展。

林業保育署屏東分署楊瑞芬致詞表示，感謝地主無償提供土地，因為他們的無私奉獻，提供大家一條安全的道路。行政院南部服務中心副執行長陳文亮表示，柔合橋開通後藤枝國家森林遊樂區人數不受限，期盼能夠為部落帶來更多的發展。

立法委員伍麗華表示，柔合橋的開通讓部落族人回家及收穫農作的路更安全，土地是血、山林是家，讓所有的團隊共同為地方努力。桃源區區長杜司偉很高興柔合橋的開通，讓部落族人有更安全回家的路。