屏縣女性勞動人口近10年上升4.07％ 職場性平撕掉標籤

消弭職場不平等、讓職場環境更友善，屏東縣政府以「職場性別平權」為主軸，舉辦「我們生活節」，活動包含星光影展、戲劇公演、音樂會、講唱會及寵愛市集，今邀請油漆師傅趙秀梅與縣長周春米，撕掉充滿職場性別不友善的標籤，為活動揭開序幕，盼營造性別友善職場環境。

周春米說，歷經眾人努力，近10年來，屏東勞動人口女性增加7000人（101年172 千人上升到110年 179 千人），上升4.07%，男性則增加1000人，凸顯屏縣女性參與勞動的人口成長幅度大，堪稱女力崛起的時代，但有如此環境也需感謝所有人的努力，去年度全國申請育嬰假的全職奶爸比例達25.5%創歷史新高，性別平權環境朝更友善方向前進，大家共同的努力。

周春米說，「我們」音同Woman意同We，強調「我們」（Women）在社會中多重角色與無限可能性，職場性別平權進步與提升，也須靠「我們」一起力量、眾人團結的量，才能共同撕掉每個人心中刻板印象，互相理解、包容，不分任何性別，都能自由、平等有尊嚴的投入職場中全力衝刺，打造友善的職場環境。

油漆師傅61歲趙秀梅是單親媽媽，從事油漆工作約17年，她說，刷油漆過程中很療癒，她也鼓勵女性工作者，要堅持下去，戲棚下站久了就是你的，對自己要有信心，不要怕困難，不要怕別人看輕。

勞青處長李雨蓁說，透過系列活動，打破職場上對性別的框架，讓各種潛力被看見，創造職場群像新識別。系列活動包括星光影展、戲劇公演、音樂會、講唱會及寵愛市集等，結合表演團體與個人展演，帶給群眾身歷其境的體驗以及多元紛呈的理解反思。

系列活動包括，11月10到12日，晚間7點到10點，在屏東數位青創中心舉辦，「我們•軌跡-戶外星光影展」：Barbie芭比、關鍵少數、一家之主；11月17日晚間8點，在屏東縣民公園舉辦「我們•百變-明華園黃字團戲劇公演」；11月18到19日，下午兩點到九點，屏東縣民公園展開「我們音樂節」、「我們講唱會」、「寵愛Woman市集」、「長出勇敢的花-互動展覽」