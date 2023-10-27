澎湖出現今年首例本土登革熱 縣府展開消毒疫調

登革熱疫情未減，澎湖縣政府衛生局今天證實澎湖出現今年首例本土登革熱確診案例，防疫團隊展開執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，以免疫情擴大。

澎湖縣衛生局23日接獲醫院通報，馬公一名40多歲本土登革熱確診病例，經疫情調查，這名男子是本月7至11日到台南等地旅遊及洽公，18日出現頭痛、肌肉痠痛及倦怠等症狀，曾就醫但症狀未減緩，23日再次就醫後經醫療院所檢測為陽性通報確診，這是澎湖今年首例本土登革熱病例。

澎湖縣衛生局防疫團隊一連2天在確診者住家附近及工作地點，展開地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

衛生局長陳淑娟表示，登革熱的潛伏期為3至14天，通常為4至7天，被病媒蚊叮咬並不會馬上出現症狀，由於登革熱從發病前1日到後5日都有傳染力，在這段期間內，如遭病媒蚊叮咬，登革病毒在蚊子體內經過8至12天的複製後，帶有病毒的病媒蚊再叮咬其他人後，會造成社區中的傳播，衛生單位即時採取防治，並籲請民眾清除室內外積水容器和社區環境整頓，有效降低病媒蚊密度，避免疫情擴大。

衛生局也呼籲民眾有登革熱熱區活動史，應留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往醫療院所就醫及告知醫師相關活動史，以利及早發現隱藏個案，避免疫情於社區中擴散。