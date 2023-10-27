亡故淮軍葬武洛塘山 地方爭取百年「無緣碑」現地保存

高雄鳳山曾是清朝淮軍來台開山撫番駐紮地，亡故淮軍安葬北門里武洛塘山。高雄市議員林智鴻昨與北門里長謝秀霞及文史工作者前往現勘，為北門的歷史場域請願，要求市府現地保留超過百年歷史的方尖碑「無緣者合葬之墓」。文化局已為碑測繪記錄，殯葬處表示，尊重民意先將碑圍起保護，待協調再行處置。

林智鴻表示，昨邀北門里長謝秀霞、鳳山社區大學教授莊世杰、成功大學考古隊林財正老師、殯葬管理處等跨單位會勘協調，希望為清代武洛塘山淮軍（牡丹社事件渡海）與兩世紀鳳邑先民歷史文化發聲。他與市府溝通，要求現地保留超過百年歷史的方尖碑，留存珍貴的歷史記憶和文化歷程。

謝秀霞表示，近期市府殯葬處於北門武洛塘山周邊執行遷葬施工，將武洛塘山的歷史留存是北門地方鄉親的共同期待。鳳山是豐富的古都，包括東便門、鳳儀書院、訓風砲台等各古蹟保存成果，在鳳山城市博物館公聽會希望全力爭取「北門重現計畫」，現地保留方尖碑。

「有過去才有現在、有現在才有未來！」林智鴻說，武洛塘山的歷史軌跡可以看到台灣歷史的演進，台灣和日本間的故事交織，清代淮軍從屏東到鳳山北門，甚至到台灣與世界連結，這些過程都是軌跡，促「北門重現計畫」盼從整體都市規畫與歷史遺跡保存的格局看城市未來發展，才能讓高雄成為偉大的城市。

莊世杰指出，因為超過百年歷史的文物相當脆弱，希望將代表性的方尖碑與周邊歷史文物做保留，減少人工與移動的可能，避免影響歷史文物，更有助於未來進一步考究。

高雄市文化局文資中心主任曾宏民表示，關於此碑已舉辦文資審議，雖未達標準，但具歷史意義，文化局已進行測繪記錄。原本決議為殯葬所將碑暫置附近萬應公祠，待規畫紀念公園時一併考量安置。

高史博館長李旭騏指出，另一塊記載准軍歷史的「敕建鳳山昭忠祠碑」，於日本時代移至台北新公園碑林存放，後由台博館收藏。此碑能彰顯牡丹社事件歷史脈絡，高史博已向台博館申請複製該碑，後續交由公園規劃單位與民眾溝通後決定後續設置事宜，史博館也會辦理鳳山北門外歷史文化的推廣教育、文史調查及講座活動。