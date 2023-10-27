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高雄輕軌 成圓路網明年營運

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高雄成圓路網預計自明年元旦起營運。 記者卜敏正／攝影
高雄成圓路網預計自明年元旦起營運。 記者卜敏正／攝影

高雄輕軌路線位於大順、河堤路口最後一段「鋼軌」前天完成焊接，高捷局預定12月9日初勘，年底前取得交通部營運許可，明年元旦成圓路網營運，民眾搭1圈就能回到原站。輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，未來視運量，核實檢討班距及列車數，暫無購新列車規畫。

高捷局長吳義隆昨在市議會報告輕軌工程進度，指輕軌工程順利，前天完成大順、河堤路口最後一段「鋼軌」焊接，在成圓路網通車前，月底前撤除所有因施工所造成的路口交通管制措施。

高捷局表示，輕軌成圓後新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院7個新站，預定12月9日初勘，明年元旦成圓路網正式營運。

輕軌成圓後初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，未來視運量檢討班距及列車數，成圓後營運需求列車數為18列，配合各項大型活動及連假適時加發車次，或採小區段區間車班距加密至6分鐘因應，暫無購新列車規劃。

高捷局說明，高雄輕軌今年至今發生10起汽車駕駛或騎士，與輕軌列車擦撞事故，肇責都是汽車駕駛或騎士，非輕軌因素，目前營運路段設置10處科技執法，8月底啟用後，不到1個月即開出927張罰單，未來輕軌沿線將陸續新增42處科技執法，以減少交通事故。

高雄輕軌 高捷

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