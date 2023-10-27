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保育巡守隊 不讓小琉球失色

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣政府去年底召募成軍的琉球鄉保育巡守隊，扮演海域環境「守護尖兵」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年底召募成軍的琉球鄉保育巡守隊，扮演海域環境「守護尖兵」。圖／屏東縣政府提供

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島榮景，綠色和平組織日前登島調查，發現6個遊憩點的魚類資源近枯竭、珊瑚生態衰退；縣府為強化潮間帶人數管制、監測水質、生態復育，除推觀光保育費，去年成軍的保育巡守隊，已勸導制止可能危害海洋生物或棲地行為145件，成功扮演「守護尖兵」角色。

小琉球自然人文生態景觀區的5處潮間帶和遊憩區，海洋生物近年明顯衰退，縣府去年3月公告杉福、漁埕尾和肚仔坪3處，同時段進入人數由500降至300人，並規畫明年4月在3處潮間帶收60元觀光保育費，去年底召募成軍20人保育巡守隊，也展現保育成效。

「保育有人巡看，真的有差！」小琉球保育巡守隊長洪嘉政說，今年來共勸導制止危害保生物和棲地環境行為共145件，多數行為包括遊客抓寄居蟹、想帶走貝殼、碰觸踩踏珊瑚礁、海龜和釣捕珊瑚礁魚類等。

洪嘉政說，為避免衝突，隊員都採柔性勸導為主，身上配帶密錄器，若對方不理性才通報海巡人員，但至今勸導遊客都配合，希望未來也不要發生衝突。

縣府農業處長鄭永裕說，巡守隊扮演第一線守護尖兵角色，今年執勤還協助海巡署通報海龜收容，清除潮間帶垃圾及廢棄物，以行動展現對小琉球環境保護；感謝這群默默守護家鄉的英雄，期待更多年輕朋友加入。

小琉球 巡守 潮間帶

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