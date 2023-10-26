古寧頭戰役74周年 金門民間辦法會超度兩岸陣亡將士

為緬懷「古寧頭戰役」犧牲奉獻的先烈，陸軍金門防衛指揮部昨日舉行「古寧頭戰役74周年追思祭悼」，今天則由民間善心人士自發性在太武公墓的忠烈祠舉辦「啟建古寧頭戰役74周年紀念法會」，共有118桌的普度桌，並找了多位高僧為陣亡將士誦經超渡，希望讓他們能離苦得樂，保佑金門，讓兩岸永遠和平。

在昨天官方版祭祀典禮結束後，今天則由民間人士發起的法會，包括有金門縣佛教會、金門地藏菩提禪寺慈善救濟協會及太武山海印寺等佛教團體協助辦理，一早8點多，金門縣長陳福海與金防部副指揮官周國健也率主官管到場祭拜，共同向這場光榮戰役中犧牲的先烈英靈，致上最崇高的敬意。

太武山海印寺住持釋性海師父表示，太武山公墓在民國42年落成，裡面供奉著數千名當年在戰役中死亡的國軍將士，「沒有他們就沒有我們」，特別辦這場法會，來感念他們的犧牲。

這場法會的召集人也是金門地藏菩提禪寺慈善救濟協會理事長李甘桐表示，在2019年由他與前金防部指揮官姜振中、蔡仁豪等人共同促成首場法會，後來連辦3年，相當殊勝圓滿，他記得，姜指揮官曾說，回顧民國38年這些流亡的戰士來到金門，沒想到就為了保護這片土地而犧牲了，長眠金門70多年了，這一場專為他們辦的超渡法會，突顯的是金門人的情義。

今年是疫情後在太武山公墓辦的首場法會，法會主要針對古寧頭、大二擔戰場犧牲的亡靈所辦，共擺了118桌供桌，考量當年參戰將士都是山東、湖南等北方人，法會的供桌除了有飲料、泡麵外，還準備山東大饅頭、麵食與大餅，迎合他們的口味，希望「蒙山」，讓陣亡的三軍亡靈能透過超薦功德，早登西方極樂淨土。