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日台交流協會澎湖參訪 陳光復：同心珍惜民主價值

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖縣陳光復今天向來訪的日本台灣交流協會副代表岡島洋之一行人等表示，澎湖位處海峽第一線，是東南亞與東北亞重要經濟航道，是民主堡壘第一線，有責任堅守民主意識及崗位，期許同心珍惜鞏固台灣民主價值。

陳光復表示，澎湖與日本關係密切，任內積極推動雙方互動交流，更於任內促成澎湖與靜岡縣西伊豆町成為姊妹市，並簽訂友好交流意向書，期盼未來持續交流來往，珍惜台日友好關係，增進兩地友好情誼。

陳光復強調，澎湖戰略地位重要，位於台灣海峽中線，在1230年代元朝已有海關巡檢司，位居東南亞經濟貿易重要航線，1622年荷蘭東印度公司也在澎湖築紅毛城，明朝要求荷蘭拆除還地，1623至1624年紅毛城拆除後至台南蓋熱蘭遮城，台南明年將舉辦建城400年，顯示澎湖較台灣早400年歷史，屆時也會前往參與此一盛會。

陳光復說，澎湖雖處離島，但與金馬不同，位處海峽第一線，是東南亞與東北亞重要經濟航道，軍事地位更顯重要，是民主堡壘第一線，台灣民主是一顆鑽石，必須要有強而有力的國防，不分黨派，有責任堅守民主意識及崗位，同心珍惜鞏固台灣民主價值。

今年5月甫到任的岡島洋之等一行，今天抵澎參訪並分別拜會陳光復、議長陳毓仁與各政黨部主委等，暢談澎湖與日本友好關係及未來展望，互贈紀念品，氣氛友好熱絡。

澎湖縣 陳光復 日本台灣交流協會

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