護理人力不足 澎縣與5護校策略聯盟補缺口

澎湖護理人力不足，澎湖縣政府今天與包括輔英等5所科大及護專等簽訂護理人才培育策略聯盟，借重5校護理人員養成實務專業，未來每年培育16名公費生，緩解澎湖護理人力短缺問題。

澎湖縣長陳光復下午出席在縣府第一會議室舉辦護理人才培育策略聯盟簽約儀式，與輔英科大校長林惠賢、中華科大校長孫逸民、聖母醫護專校校長陳立言、美和科大副校長洪耀釧，以及敏惠醫護專校代表劉文端代表簽署。雙方合作培育澎湖縣五專護理科公費生，未來公費生畢業取得證照後返鄉服務，以緩解澎湖護理人力短缺問題。

陳光復表示，離島澎湖由於距離及交通等因素，相較其他縣市資源長期以來不足，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，醫療專業人力引進更是如此。醫療是澎湖首要需求，在近幾年來議會配合及基層醫護人員心血挹注，讓澎湖醫療有大幅度進步與提升。

陳光復說，「醫療在地化」一直是縣府施政目標，包括「高知名度醫師計畫」對外邀請專科醫師駐診，提供地方鄉親在地醫學中心等級醫療照護；護理人員培育招募方面，目前有16名的公費生就讀，雖然透過中央「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，自民國107年起恢復每年培育2到5名護理師，今年更培育8名，但護理師培育人數遠遠不及在地醫療及長期照護所需護理人力。

因此今年起擴大培育護專公費生名額，增加為每年16名，透過護理人才培育策略聯盟組建，借重5校護理人員養成實務專業，緩解澎湖護理人力短缺問題。

衛生局長陳淑娟表示，護專公費生就讀資格，只要設籍澎湖縣且是澎湖任一國中畢業學生，可向參與護理教育策略聯盟學校登記報名，經學校錄取完成簽約，即享有公費生福利。

包括就學5年期間由縣府補助包含學雜費、生活費、住宿費、書籍費等費用約新台幣63萬元；畢業取得護理師證書後需返鄉服務至少4年（相關護專公費生權益及義務可參澎湖縣五專公費生管理要點）。