影／創世深耕屏東逾35年 重陽節到宅送暖惹哭8旬老翁

屏東萬丹88歲簡姓老婦年輕時不慎從高處摔落傷到脊椎，行動不便，2018年罹患帕金森氏症，失能臥床，生活起居由丈夫和孫媳婦照料，日常開銷依靠補助和孫子做工的綿薄薪資。今逢重陽節，創世基金會屏東分院邀屏東文傳不動產、客家歌手彭佳霓及網紅邵阿咩，致贈2老熱騰騰的豬腳麵線與尿布，讓弱勢長輩感受社會溫情。

簡姓老婦一家住在鐵皮屋，育有2兒，早年經營搭建鐵皮工程，在一次施工過程失足摔落重傷脊椎，從此不良於行，2018年又罹患帕金森氏症，失能臥床又重聽，因2名兒子於國外發生意外1失聯、1死亡，生活起居由88歲丈夫和孫媳婦打理，今天感受到眾人關懷，聽到歌手彭佳霓現場演唱的「家後」，感到非常開心。

創世基金會屏東分院公關社會資源部組長王秀麗表示，簡姓老婦的孫媳婦平日外出打零工，都靠年邁體弱的丈夫照顧，2021年經轉介至創世做到宅服務，經關懷訪視、原床泡澡及物資協助，稍紓緩丈夫的照顧重擔。