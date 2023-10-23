年報透警訊號 高雄養殖面積3年減少4個鹽埕區大小

高雄市議員郭建盟今天引用2022年高雄漁業年報，指高雄養殖魚塭自2019年至今3年內減少573.4公頃，占總面積6分之1，相當於4個鹽埕區大小。同期產量減少2802.73公噸，價格卻逆勢上揚，從2020年的29.95億元增加9.41億元，增幅達31.4%，魚價貴森森回不去，透露產業結構丕變警訊，除兩岸因素干擾外，缺工、物價上漲及漁電共生政策讓漁民棄養，都是可能的因素。

郭建盟表示，台灣農漁業產銷近年飽受兩岸局勢影響，加下缺工、物料上漲、漁電共生等政策，讓養殖業生態及供需情形產生變化，據去年高雄漁業年報，高雄沿海養殖面積從2019年底3487.91公頃，到去年底降至2914.51公頃，3年間減少573.4公頃，相當於4個鹽埕區大小。產量減少2802.73公噸，占總量8.7%。

他說，從養殖面積、產量下降及漁產產值自谷底逆勢上揚這3點來看，可見高雄養殖漁業正因為供給不足導致產銷失衡價格飆漲。而漁民因為養殖數量不足，也無法多賣、多賺，而養殖面積一旦減少，就難以回復。

他研判，高雄養殖面積減少的原因與兩岸因素干擾、缺工及漁電共生等政策不無關聯，種種因素讓許多漁民放棄養殖。即使扣除休養的面積，高雄養殖面積近5年也約減少近3.5個鹽埕區的大小，這數據正也說明一些海鮮店家價格不斷上漲及養殖產業結構生變的原因，連帶傷害漁民及消費者權益。

海洋局長張漢雄表示，據他了解，應沒有減少那麼多的養殖面積，但海洋局會確切了解數據，提出因應對策。