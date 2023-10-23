快訊

結束與章子怡8年婚！ 汪峰發文證實：兩個成年人共同的決定

獨／員工家庭日出遊國道遇劫 耀群科技董事長今悲痛發聲

阿根廷大選太意外！通膨138%，經濟部長還贏第一輪投票

因應歐盟醫材法規變革 高市辦產官學法規人才講座

中央社／ 高雄23日電

歐洲是全球第二大醫材市場，佔全球市場3成，由於歐盟醫療器材相關法規改版上路，使外銷歐洲醫療器材製造商面臨著重大變革。高市經發局透過舉辦講座協助業界掌握產業需求。

高市經發局與義守大學生物醫學工程學系合作，今、明兩天，以及30、31日，舉辦「2023高雄醫材法規人才培訓講座」，包含國內外法規趨勢、最新智慧醫材法規，以及數位化課程、法規認證等，透過產業媒合加快學子掌握業界需求。

經發局長廖泰翔表示，高雄市國內重要的牙科、骨科醫材聚落，2022年台灣醫材產值達新台幣1436.7億，年成長率7.4%；今年台灣醫材上半年產值約732.8億，和2022年同期相比成長率約2%，而高雄產值估約36.64億、成長約18%，高雄醫材產業正快速茁壯中，今年產值將可再創新高。

由於高雄醫材企業大多為中小型化，面對歐盟醫材法規變革挑戰，高市府辦理全國首例產官學合作的醫材法規培訓講座，因應醫材產業發展於高階人力缺口，引進業界專家，導入高雄醫材廠商介紹促進人才媒合、醫療器材法規管理、案例及產業技術交流等，將產業人才需求與學生直接對接，助高雄醫材業者衝破難關。

義守大學教務長張立青指出，歐盟將原先較具彈性的醫療器材指令(MDD，Medical device Directive)廢止，轉換成新版更具嚴格效力的醫療器材法規(MDR，Medical Device Regulation)。

此外，伴隨智慧化等科技應用，人工智慧搭配技術用於不同醫療器材，可發展不同新的醫療服務模式，其中產品最終能否成功上市不僅須考量技術外，更涵蓋臨床數據、法規等面向。透過這次合作課程，培訓醫材專業法規人才，減少及降低學用落差問題，更增加學生畢業即就業的比率，提升高雄醫療器材產業發展。

經發局補充，除歐盟法規變革外，高雄醫療器材業者於數位化轉型過程，也將面臨到AI智慧等法規認證要求，

課程邀請產學堅強師資陣容。講座以高雄在地大專院校醫學工程系、電機、機械、工程科學等科系大三以上，或應屆畢業有意投入醫療器材產業學生和高雄在地醫材廠商從業人員為主，並限額開放外地學生及廠商參加。課程聚焦國內外法規趨勢(TFDA、FDA、MDR)及最新智慧醫材法規等，除課程講授外另輔以分組實作，培育產業所需人才，縮短產學落差。

醫材 歐盟 醫學

延伸閱讀

狗狗打架波及飼主！高雄婦人遭咬傷 狗主人這下慘了

高雄洲際一泊二食免費體驗 百位「風格大使」徵選啟動

左營高鐵科技之心都更招商 打造北高雄商辦中心門戶

高雄洲際酒店迎接兩週年 啟動百位「洲際風格大使」徵選

相關新聞

驚！ 議員爆高市典寶溪滯洪池公廁採光井 春光外洩破口

高雄市典寶溪B區滯洪池新啟用的公廁，被發現採光天井夜間打光後，上廁所的民眾因此春光外洩，十分害怕，高市議員方信淵今早質詢...

高雄捷運延伸屏東市 屏東縣議員嘆：20多年仍紙上談兵

立法院財政委員會今考察高屏二快快速道路、高捷延伸屏東大寮段，中央預算執行情況，在台鐵屏東站召開說明會。屏東縣議員李世斌嘆...

台積電1.4奈米廠若進駐高雄水夠嗎？ 高市水利局打包票

台積電宣布將不在桃園設廠，但未來1.4奈米廠若能移來高雄，用水夠嗎？高市議員李柏毅今天質詢時追問水利局，水利局表示，目前...

高雄肉品市場談遷建10多年 議員要求市府遷不了就關市場

高雄市肉品市場遷建問題一拖10多年，高雄市議員黃柏霖、黃香菽批，不希望下個會期再問這題，市府光要輔導溝通，恐怕20年還是...

南高屏TPASS通勤月票即起小七開賣 年底前購買送咖啡或購物金

高雄市府今宣布即日起民眾可於全台7-ELEVEN ibon機台，設定購買南高屏TPASS通勤月票等七種方案，購卡、買月票...

送咖啡、購物金！南高屏TPASS通勤月票 在全台7-11開賣

為提供民眾更便利多元的月票服務，南高屏TPASS通勤月票即日起可於全台7-ELEVEN門市ibon機台購買，且至12月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。