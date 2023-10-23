高雄肉品市場談遷建10多年 議員要求市府遷不了就關市場

高雄市肉品市場遷建問題一拖10多年，高雄市議員黃柏霖、黃香菽批，不希望下個會期再問這題，市府光要輔導溝通，恐怕20年還是一樣遷不了，市府應訂最後期限，不遷就關場，農業局長張清榮面有難色，連連嘆氣，指近期會再與肉品市場商議，目前已在岡山找到一塊地，正在洽談。

議員黃柏霖說，高雄肉品市場周邊目前人口密集，哪有運豬車每天下高速公路直接運到市區肉品市場這裡殺豬，這對整體環境生態、產業都不利，肉品市長遷離後，土地能供青年創業或者活化運用，才是正辦。

黃香菽接續質詢指出，生鮮肉品放越久越爛，題問問久了也都爛了，她不理解市府每次都說要要解決了，卻都沒有下文，希望農業局訂出遷廠期程，她不希望下個會期再問這題。

農業局長張清榮表示，肉品市場遷移一案大致朝兩個方向解決，一個是與其他市場合併，但這部分因涉及其他肉品市場都是民營，高市肉品市場有官股，細節需再商議。另外如果遷離，目前在岡山地區是有找到一塊地，但還必須再談。此事近期會和肉品市場商議。

創設於1966年的高雄肉品市場因外觀及設備老舊，高雄地區農會2018年提案遷移，不過遷建案停滯不前，遷移經費不斷上升。目前周遭已滯洪池興建，建案相繼進駐，已發展成房市蛋黃區，占地2.5公頃的肉品市場用地，更顯炙手可熱。

由於高雄市政府辦理果菜暨肉品批發市場遷建計畫，未事先協調整合民意，且漏列地上物拆遷補償費，導致工程停滯不前，未能達成遷建目標，監察院2020年12月通過監委葉耀鵬提案，糾正高雄市政府。