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台積電1.4奈米廠若進駐高雄水夠嗎？ 高市水利局打包票

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議員李柏毅關切，高雄若爭取得到台積電1.4奈米廠，供水夠嗎。記者王昭月／翻攝
高雄市議員李柏毅關切，高雄若爭取得到台積電1.4奈米廠，供水夠嗎。記者王昭月／翻攝

台積電宣布將不在桃園設廠，但未來1.4奈米廠若能移來高雄，用水夠嗎？高市議員李柏毅今天質詢時追問水利局，水利局表示，目前楠梓及橋頭再生水廠，共可供應產業10.5噸再生水，高市可增加10萬噸再生水，已做好準備。

台積電龍潭投資計畫宣布破局，南部多個縣市都表態爭取，高市議員李柏毅今早在農林部門質詢時表示，水電對產業非常重要，先前高市府針對台積電2奈米廠做了用水規劃，如果未來多一座1.4奈米廠，水夠用嗎？

水利局長蔡長展，台積電2奈米廠1、2期共需要10.5萬噸再生水，現階段規畫以橋頭再生水廠供應3.5萬噸、楠梓再生水廠7萬噸。針對日來各界關心的台積電1.4奈米廠，水利局內部也做討論，台積電如果要來，將可運用自由路跟同盟路汙水幹管再多產製10萬噸再生水，供產業使用。

李柏毅建議，水利局應對外向產業說明，高雄還有10萬噸再生水的用量空間，高雄再生水計畫走在各縣市之前，他支持未來需要投入的設備跟經費。議員黃柏霖也說，全球淨零趨勢下，國際大廠未來勢必使用綠電及再生水，但無論台積電是否會來高雄，其他國際大廠設廠，也需用再生水，市府應提供足夠的用量。

台積電 水利局 奈米

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