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將年虧上億的聯醫委外 陳其邁：嫁出去的女兒盼獲照顧

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用。記者吳慧芬／攝影

高市聯合醫院連續多年每年營運虧損約1億元，高雄市府上周宣布明年元旦起將聯醫委由高雄榮總經營，高雄市長陳其邁今參加高榮長照大樓啟用典禮時表示，聯醫委外案是全台第二家公辦公營模式，他以嫁女兒的心情，希望高榮給予最好的照顧。

陳其邁的妻子吳虹曾在高榮擔任婦產科醫師，陳其邁說，他曾是榮眷，住在高榮宿舍，當年高榮周圍都是雜草，現在高榮帶動下，長照大樓今啟用，照顧許多人的健康。

陳其邁說，高市府已決定將高市聯醫委由高榮經營，公辦公營模式，若未來有疫情來時，公衛體系與醫院能互相配合，是非常合適的，所謂「百年好合」，未來幾十年，高市聯醫都盼與高榮密切合作，不管是在預防醫學或癌症篩檢，「（聯醫像）嫁出去的女兒，希望獲得高榮最好的照顧。」

高雄市政府所屬市立醫院現有9家市立醫院，除聯醫、民生醫院、凱旋醫院、中醫醫院4家外均已委託民間經營。但聯合醫院重要科別如神經外科、心血管外科、胸腔外科、小兒外科缺乏醫師，免疫風濕科目前無醫師、腎臟科只有1名醫師，需仰賴他院支援，每年虧損約1億多元，必須從高市府挹注。

衛生局說，這次的委託經營，高雄榮總將投資整擴建醫療大樓，引進更先進醫療設備，落實醫學中心醫師訓練、醫師人力也可與高雄榮總流通，也補足提升專科醫師人力，將可提供就近提供醫學中心等級醫療品質照顧，而全台首間公辦公營模式是台北市府將市立關渡醫院委由北榮經營。

高雄市長陳其邁參加高榮長照大樓啟用典禮表示，聯醫委外案是全台第二家公辦公營模式，他以嫁女兒的心情，希望高榮給予最好的照顧。記者吳慧芬／攝影
高雄市長陳其邁參加高榮長照大樓啟用典禮表示，聯醫委外案是全台第二家公辦公營模式，他以嫁女兒的心情，希望高榮給予最好的照顧。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今舉辦落成啟用典禮。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今舉辦落成啟用典禮。記者吳慧芬／攝影

醫師 陳其邁

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