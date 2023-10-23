將年虧上億的聯醫委外 陳其邁：嫁出去的女兒盼獲照顧

高市聯合醫院連續多年每年營運虧損約1億元，高雄市府上周宣布明年元旦起將聯醫委由高雄榮總經營，高雄市長陳其邁今參加高榮長照大樓啟用典禮時表示，聯醫委外案是全台第二家公辦公營模式，他以嫁女兒的心情，希望高榮給予最好的照顧。

陳其邁的妻子吳虹曾在高榮擔任婦產科醫師，陳其邁說，他曾是榮眷，住在高榮宿舍，當年高榮周圍都是雜草，現在高榮帶動下，長照大樓今啟用，照顧許多人的健康。

陳其邁說，高市府已決定將高市聯醫委由高榮經營，公辦公營模式，若未來有疫情來時，公衛體系與醫院能互相配合，是非常合適的，所謂「百年好合」，未來幾十年，高市聯醫都盼與高榮密切合作，不管是在預防醫學或癌症篩檢，「（聯醫像）嫁出去的女兒，希望獲得高榮最好的照顧。」

高雄市政府所屬市立醫院現有9家市立醫院，除聯醫、民生醫院、凱旋醫院、中醫醫院4家外均已委託民間經營。但聯合醫院重要科別如神經外科、心血管外科、胸腔外科、小兒外科缺乏醫師，免疫風濕科目前無醫師、腎臟科只有1名醫師，需仰賴他院支援，每年虧損約1億多元，必須從高市府挹注。