驚！ 議員爆高市典寶溪滯洪池公廁採光井 春光外洩破口

高雄市典寶溪B區滯洪池新啟用的公廁，被發現採光天井夜間打光後，上廁所的民眾因此春光外洩，十分害怕，高市議員方信淵今早質詢此事，水利局長蔡長展說「我們也怕」，已經處理好。

方信淵今天質詢指出，典寶溪建置後除滯洪功用，平時也是民眾休閒運動的處所，但最近被發現，當地草長得很長、髒亂不堪，時值登革熱疫情肆虐之際，恐成成為新的孳生源水利單位應該積極維護清潔。

此外，市府雖在典寶溪B區滯洪池建置公廁，方便民眾如廁，但男女廁上方的天井有利採光，卻沒注意到晚上燈光一亮，民眾如廁情況完全曝光。且這處滯洪池位處偏僻，又沒設監視器，恐有吸毒人士潛入，讓民眾很害怕，建議主管機關必須維護市民安全。

水利局長蔡長展，天井部分已經處理完？方信淵訝異地說「民眾才剛反映，你們裝好了」，蔡長展苦笑，「我們也會怕」。並指監視器部分，也會盡快處理。