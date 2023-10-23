高雄捷運延伸屏東市 屏東縣議員嘆：20多年仍紙上談兵

立法院財政委員會今考察高屏二快快速道路、高捷延伸屏東大寮段，中央預算執行情況，在台鐵屏東站召開說明會。屏東縣議員李世斌嘆，高雄捷運延伸到屏東市，講了20年，如今還在紙上談兵。

立委鍾佳濱今主持考察會議，針對高屏交通網東西向快捷化、與高屏區產業用水需求與水資源開發，中央預算執行情況。今先到台鐵屏東站，交通部公路局說明高雄－屏東間東西向第二條快速公路目前進度。縣府交旅處說明高雄捷運延伸屏東整體路網。

公路局簡報，高屏東西第二條快速公路，綜合規畫設3處系統交流道與5處地區交流道，路線全長22.6公里，綜合規畫，配合後續環評審查辦理期末報告成果修訂，環評二階評估書初稿預計2024年1月送環保署審查，核定後預定7年完成。

針對高雄捷運延伸屏東整體路網，交旅處表示，規畫8條路線2021年7月21日獲交通部同意核備，最優先路線：林園東港林邊線，辦理可行性研究階段。中程路網，大寮屏東線、大寮萬丹潮州線、左營屏東線。

屏東縣議員李世斌無奈嘆，他當議員第六屆，捷運延伸到屏東市，從他當第一屆議員就在談，當時還有路線規畫圖，還邀經過規畫路線居民來看土地是否被捷運路線使用到，大家抱持非常開心的心情看著路線圖，當時也提到收土地徵收問題，「沒想到一晃眼，我已經當了六屆議員」、「20幾年過去了，還是紙上談兵」。

李世斌說，屏東市民需要這條捷運系統，高高屏結合這條路線是重中之重。他也希望東西向快速道路不要再耗費那麼久了，隔著高屏溪，阻礙很多屏東發展。

縣議員方一祥說，高捷延伸屏東路網，最優先路線是東港林邊。但屏縣近80萬人口，有超過四分之一落於屏東市、萬丹鄉北部，超過32％人口數都在屏北， 30幾萬人口，人口最稠密的地區只能靠高屏大橋、台88，這兩條幾乎每天都在塞車，「需要便捷軌道進來屏東市」。

縣議員梁育慈說，高雄捷運延伸屏東路網，依照人口數，通勤需求，產業規畫，大寮屏東市，這條路線不能被忽略，要同步列為最優先路線做可行性研究，這條捷運可以帶動沿線產業發展，活絡地方經濟。屏東市民代表王芬里說，從北部回到屏東市這條回家的路真的是漫漫長路，屏東市路網交通沒有平權，缺乏是屏東市大眾運輸。