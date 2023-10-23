高雄辦國際水論壇 陳其邁自豪分享「再生水利用」經驗

第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會（IWA-ASPIRE 2023)開幕式今日在高雄萬豪酒店舉辦，環境部次長葉俊宏、市長陳其邁和多國水資源專家共同出席，主要討論極端氣候下水資源應用，陳其邁表示高雄再生水利用經驗豐富，此次向全球專家討教意見，希望在嚴峻氣候挑戰下，高雄能更有效運用水資源。

國際水協會（International Water Association, IWA）為全球最大水領域組織，目前已有130個以上的會員國，台灣是 54 國家會員單位中、49 個有效會員之一，IWA 每兩年召開一次亞太地區會議及展覽會，主要探討各國水資源及水質處理問題，此次分別從「水與企業永續」、「水與自然解方」、「水與減碳科技」及「水與能源鏈結」等四個面向切入多元水資源。

陳其邁表示，此次會議主要討論極端氣候之下的水資源管理，包括流域、水資源回收再利用，以及智慧城市的水資源應用，我們以「國家」會員的身份加入國際水協會，還能夠爭取在台灣舉辦亞太會議是非常不簡單的事情。