火化場不收截肢引發「人不如貓狗」？ 中市府：與司法單位研議

許多傷病患因疾病、意外因素須截肢，台中市議員陳文政說，台中兩處公立火化場都不收截肢，但高雄市就受理。陳文政說，醫院對截肢的處理大不同，有的還問家屬要不要保存？寵物都有專門處理火化的場所，難道人不如寵物？民政局長吳世瑋說，會與司法單位及衛生局研究辦理。

陳文政說，台中市兩處公立火化場的確很繁忙，但傷病患的截肢可能會讓民眾很困擾，不知如何處理。甚至有家屬告訴他，醫院問家屬要不要帶回去，浸福馬林保存。陳文政認為這會製造困擾，總不能冰在冰箱。

據了解，傷患截肢有三種處理方式，一是經病患同意，醫院留為研究用，另醫院初步處理，患者有「全屍」歡念，則取回保存，如果患者和醫院都不需要，也可交給專業業者處理。

陳文政說，交給家屬處理的畢竟少數，希望中市府比照高雄市，不要讓民眾在悲傷之餘，還要耗費心神處理肢。

民政局長吳世瑋說，這可能涉及司法問題，如果隨意火化會有法律責任。陳文政表示，可以請民眾出示醫院證明。吳世瑋說，會與司法單位、衛生局釐清研究後再視情況辦理。