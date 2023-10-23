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旗津逢20年最大潮 水利局神答：今年月球離地球非常近
高雄旗津今年出現20年來大潮，潮位高達1.37公尺，民眾飽受淹水之苦，高市議員簡煥宗今天關切此事，詢問是否比照義大利威尼斯「摩西計畫」，尋求解決。高市水利局長蔡長展指，旗津今年大潮主要是月球離地球非常近，既有擋水牆已無法應付，已向營建署提報專案因應。
簡煥宗說，旗津大潮每年6到8月出現，今年最大潮位1.37公，創20年來新高，水利局如何因應？
蔡長展表示，據天文資料顯示，今年最大潮主要是月球離地球非常近，導致海水接衝陸地，過去的移動式抽水機與既有防水牆都無法抵擋，已向營建署提報專案計畫，爭取9100萬分批改善旗津廟前路、大關路等區域，包括加高擋水牆、設水閘門、抽水機。
蔡提及，也設計過程中也會重新盤查雨水管，過去因為管線都在海面下，調查有難友，將來評估動用透地雷達、有顏色的水等方式檢測。
簡煥宗同時提醒，旗津地區礙於歷史背景，過去很多占用戶，土地屬於國有財產署或港務局，今年市府補助家戶增設水閘，其中一項要件是需檢附房屋有權狀，居民根本拿不出，以致至今年8月底僅2件申請。
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