政府推綠電美濃綠田漸消失 農民：怕未來難種田

政府為了推行綠電，在高雄旗美地區灌排溝渠搭建光電板，在旗山搭設完兩條光電板後，遭到民眾強烈反彈。議員朱信強認為不僅影響農田美觀，還會造成樹枝垃圾阻塞及妨礙農事。有農民也怕未來承租農田難度增加，影響栽種面積。

執政黨強力推動綠電，農業部農水署將腦筋動到了農田水圳上，尤其高雄美濃地區已經有不少農田蓋上了光電板。高雄市經發局在美濃核准五條溝渠搭蓋光電板，原本即將動工的美濃獅子頭水圳遭到地方強力反對才暫緩。

美濃農會總幹事鍾清輝就認為，以目前在旗山水圳上蓋光電板發電量根本有限，但因為「加蓋」會讓水圳清淤增加難度。因為農地種電讓租金上揚，承租農地種稻的農民，則害怕未來農地越來越難承租，成本提高，導致種植面積減少，利潤降低。

市議員朱信強認為旗美地區不僅是高雄相當重要的農業產地，也風景優美，市府常說是高雄的後花園，如今卻把太陽能、深水井都設在此地，田園風光、生態環境都遭到嚴重破壞。

目前旗山已搭設二條太陽能光電板，每條約一公里長，市議員朱信強擔憂民眾生命財產受到傷害，要求申請設置單位做好維管計畫，避免未來發生問題。

立委邱議瑩早前在立法院，針對農業部農水署預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題也進行質詢，她表示一旦光電板遍布美濃平原，農田風光被破壞，希望部長公開宣布停止推動，做政策調整，當場獲得農業部代理部長陳駿季口頭同意，圳路加蓋光電板的部分都將暫停進行，未來埤塘、水庫部分一併處理。