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政府推綠電美濃綠田漸消失 農民：怕未來難種田

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
政府在美濃地區推動農地種電以及水圳鋪設光電板引起當地民眾反彈。記者蔡世偉／攝影
政府在美濃地區推動農地種電以及水圳鋪設光電板引起當地民眾反彈。記者蔡世偉／攝影

政府為了推行綠電，在高雄旗美地區灌排溝渠搭建光電板，在旗山搭設完兩條光電板後，遭到民眾強烈反彈。議員朱信強認為不僅影響農田美觀，還會造成樹枝垃圾阻塞及妨礙農事。有農民也怕未來承租農田難度增加，影響栽種面積。

執政黨強力推動綠電，農業部農水署將腦筋動到了農田水圳上，尤其高雄美濃地區已經有不少農田蓋上了光電板。高雄市經發局在美濃核准五條溝渠搭蓋光電板，原本即將動工的美濃獅子頭水圳遭到地方強力反對才暫緩。

美濃農會總幹事鍾清輝就認為，以目前在旗山水圳上蓋光電板發電量根本有限，但因為「加蓋」會讓水圳清淤增加難度。因為農地種電讓租金上揚，承租農地種稻的農民，則害怕未來農地越來越難承租，成本提高，導致種植面積減少，利潤降低。

市議員朱信強認為旗美地區不僅是高雄相當重要的農業產地，也風景優美，市府常說是高雄的後花園，如今卻把太陽能、深水井都設在此地，田園風光、生態環境都遭到嚴重破壞。

目前旗山已搭設二條太陽能光電板，每條約一公里長，市議員朱信強擔憂民眾生命財產受到傷害，要求申請設置單位做好維管計畫，避免未來發生問題。

立委邱議瑩早前在立法院，針對農業部農水署預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題也進行質詢，她表示一旦光電板遍布美濃平原，農田風光被破壞，希望部長公開宣布停止推動，做政策調整，當場獲得農業部代理部長陳駿季口頭同意，圳路加蓋光電板的部分都將暫停進行，未來埤塘、水庫部分一併處理。

美濃 農業部 議員

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