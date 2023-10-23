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香鋪失火波及 憨兒窯燒毀盼重建

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
美濃憨兒窯遭隔壁大火波及，付之一炬。記者蔡世偉／翻攝
美濃憨兒窯遭隔壁大火波及，付之一炬。記者蔡世偉／翻攝

高雄市美濃區某金香鋪本月20日發生大火，波及隔鄰高雄市憨兒就業輔導協會及所屬憨兒窯庇護工場，2、3樓全燒光，也燒毀許多教學器材，協會暫停上課1周並請社會局協助；社會局表示，協調2處場地供暫時使用，基本設施視預算補貼，也會助媒合資源。

高雄美濃區金香鋪大火雖未造成人員傷亡，但火勢波及隔鄰6戶民宅，其中包含社團法人高雄市憨兒就業輔導協會，以及所屬憨兒窯都付之一炬。

協會理事長曾炎輝表示，幸好火災發生時，僅有2名學員在場，也平安疏散，但學員受到驚嚇，還哭著對老師說，「我的書包還在裡面」。

曾炎輝說，協會所在地也是憨兒窯庇護工場，火災後不確定還有多少器材能用，已有企業、善心人士願意捐款協助重建，但學員上課教室也被燒毀，只能先暫停上課1周，並向社會局回報請求協助。

曾炎輝透露，其實周圍鄰居都有意伸出援手幫忙，但場地都不符規定，期許房東願意盡快修繕，讓學員有地方上課。

高雄市社會局表示，已收到憨兒就業輔導協會回報火災受損狀況，並協調2處場地提供暫時使用，讓服務不中斷，基本設施設備將視預算補貼，也會媒合各界資源協助。

高雄市 火災 庇護工場

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