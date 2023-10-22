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影／疫情嚴峻！高雄本土登革熱破千例 病例散發12個行政區

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市本土登革熱病例已破千例，防疫人員在進行疫調。圖／高市衛生局提供
高市本土登革熱病例已破千例，防疫人員在進行疫調。圖／高市衛生局提供

高雄市今新增本土登革熱26例，累計達1008例，除突破千例關卡外，新增病例散布在12個行政區，疫情嚴峻，防疫人員並在鳳山區一處大樓中庭發現1個玻璃缸積水及1處地溝積水0.5公分，2處都孳生病媒蚊孑孓，當場開單告發。

高市衛生局表示，今新增26例本土病例中，感染源可能為台南者共4例，分別為楠梓2例、岡山及左營各1例；感染源為社區群聚衍生12例，分為左營、三民及大寮各2例、鳳山、新興、楠梓、鹽埕、路竹及阿蓮各1例；單點新增個案共10例，分別為鳳山及左營各2例、鼓山、楠梓、小港、三民、茄萣及新興各1例。另新增1例外縣市轉入，高市累計確診1008例。

衛生局表示，防疫團隊持續針對社區環境病媒蚊密度調查，在鳳山區一處大樓中庭發現1個玻璃缸積水及1處地溝積水0.5公分，2個積水處都孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場清除且開單告發。

衛生局表示，集合式住宅因人口密集，一旦積水孳生病媒蚊且如有登革熱發生，就容易造成社區住民群聚感染，籲請各管理委員會務必重視社區大樓環境，並針對頂樓、地下室、中庭、機械式停車格機坑、地溝、植栽等容易積水的地點詳加檢查。如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊孑孓，最高處1萬5000元罰鍰。

衛生局呼籲民眾如出現登革熱4大疑似症狀（發燒、疼痛、噁心嘔吐、皮疹），應儘速前往高雄市558家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，及告知醫師TOCC（旅遊史、活動史、接觸史、群聚史），並進行4快動作(快篩、快報、快隔、快噴); 平時務必落實4大動作「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉，減少病媒蚊孳生。

高市府呼籲民眾積極防蚊叮咬，以防染登革熱。圖／高市衛生局提供
高市府呼籲民眾積極防蚊叮咬，以防染登革熱。圖／高市衛生局提供
高市府呼籲民眾積極防蚊叮咬，以防染登革熱。圖／高市衛生局提供
高市府呼籲民眾積極防蚊叮咬，以防染登革熱。圖／高市衛生局提供

衛生局 病媒蚊 登革熱 高雄市

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