影／疫情嚴峻！高雄本土登革熱破千例 病例散發12個行政區

高雄市今新增本土登革熱26例，累計達1008例，除突破千例關卡外，新增病例散布在12個行政區，疫情嚴峻，防疫人員並在鳳山區一處大樓中庭發現1個玻璃缸積水及1處地溝積水0.5公分，2處都孳生病媒蚊孑孓，當場開單告發。

高市衛生局表示，今新增26例本土病例中，感染源可能為台南者共4例，分別為楠梓2例、岡山及左營各1例；感染源為社區群聚衍生12例，分為左營、三民及大寮各2例、鳳山、新興、楠梓、鹽埕、路竹及阿蓮各1例；單點新增個案共10例，分別為鳳山及左營各2例、鼓山、楠梓、小港、三民、茄萣及新興各1例。另新增1例外縣市轉入，高市累計確診1008例。

衛生局表示，防疫團隊持續針對社區環境病媒蚊密度調查，在鳳山區一處大樓中庭發現1個玻璃缸積水及1處地溝積水0.5公分，2個積水處都孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場清除且開單告發。

衛生局表示，集合式住宅因人口密集，一旦積水孳生病媒蚊且如有登革熱發生，就容易造成社區住民群聚感染，籲請各管理委員會務必重視社區大樓環境，並針對頂樓、地下室、中庭、機械式停車格機坑、地溝、植栽等容易積水的地點詳加檢查。如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊孑孓，最高處1萬5000元罰鍰。