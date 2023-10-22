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弘道林邊志工站陪伴獨老10年 退休師克服障礙當志工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
弘道屏東服務處長陳峙瑋處長（左）感謝十年志工退休老師袁碧惠（右）無私奉獻，克服身體障礙關懷長者。圖／弘道屏東服務處提供
弘道屏東服務處長陳峙瑋處長（左）感謝十年志工退休老師袁碧惠（右）無私奉獻，克服身體障礙關懷長者。圖／弘道屏東服務處提供

弘道老人福利基金會屏東服務處林邊站設立10年，74歲退休老師袁碧惠患有小兒麻痺，雙腳不良於行，要拄拐杖或坐輪椅行動，但她克服身體障礙當志工，固定關懷獨居長輩，也連結資源助長者。

國中退休老師袁碧惠當年剛從國中老師退休，參與許多團體志工活動，剛好獲悉弘道正招募志工，那天恰好是招募截止日，她沒想太多就報名了，一加入就是十年。

袁碧惠因患有小兒麻痺，雙腳不良於行，需拄拐杖或坐輪椅，遇到門檻或階梯時都難以跨越，但她總想出辦法與長輩面對面，不希望因為身體的不便阻礙她關懷長者的機會，現今定期關懷3名80歲以上長輩，觀察長輩是否有需要協助。

袁碧惠提到，先前有名吳阿公長年臥於傳統三人座木椅上，腰椎疼痛情形加劇，志工提議替換電動床，減少腰椎負擔，她協助連結電動床資源。帶站社工表示，訪視中感受到袁老師的熱忱與敬業，即使困難也要做到最好。

弘道林邊站79歲徐奶奶原本擔任林邊站志工5年，當初因興趣加入林邊站太鼓團，參與公益演出、協助行政事務，近三年因身體退化導致雙腳無力、行動緩慢且獨居無人陪伴，成為志工站服務的長輩。徐奶奶從志工轉成被服務長輩，感到力不從心，志工們邀請參與活動陪伴。　

弘道林邊志工站站長葉德耀說，感謝一路陪伴林邊站成長大家，期待讓下一代認識長者服務樣貌，人生下半場，拚的就是平安、健康。

弘道老人福利基金會屏東服務處長陳峙瑋表示，十年來林邊志工站陪伴獨老、走過八八風災重創，從日常關懷訪視、節慶關懷到提供居家修繕讓長輩有更安全居住環境、協助用火安全宣導與改善降低災害風險等，近年人口老化，林邊志工站的志工們隨年歲增大，已逾半數達65歲，期待愛心民眾接棒加入志工行列，讓林邊志工站的獨居弱勢長輩服務不間斷，或捐款支持屏東助老服務，讓長輩們在地安老。

弘道林邊志工站志工退休老師袁碧惠（右）陪伴長輩魚丸DIY慶重陽。圖／弘道屏東服務處提供
弘道林邊志工站志工退休老師袁碧惠（右）陪伴長輩魚丸DIY慶重陽。圖／弘道屏東服務處提供

長輩 獨居 屏東

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