逍遙園獲國家文化資產保存獎 文史建築志工團隊享殊榮

高雄市歷史建築「逍遙園」11月1日將迎來開幕三周年，20日獲文化部頒發文資界最高榮譽「國家文化資產保存獎」，是保存維護類唯一獲獎者。高雄市文化局副局長林尚瑛代表從文化部長史哲手中接獲獎項，感謝為逍遙園付出心力的所有團隊。

文化局表示，83年前興建的逍遙園，是日本貴族大谷光瑞伯爵在高雄大港埔所建的農園別莊，以他個人名義在亞洲地區橫跨四國11座別邸中在台灣的唯一一座，作為大型實驗性農莊，發展熱帶農業為目的，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。

「文化資產不僅是將我們帶往過去，更要帶向未來。」史哲表示，文化資產是呈現過往歷史、土地與人民歷史記憶最重要的媒介，修復文化資產不僅是為了建構台灣國民文化認同的基礎、傳承文化資產的核心價值，更希望透過文化資產維護、研究、調查、修復等過程和脈絡，將過去與未來產生連結。

林尚瑛表示，在逍遙園長達16年的保存歷程中，有著在地的里長、志工團隊、專家學者、建築師與營造廠共同努力的成果，特別感謝高雄大學教授陳啟仁在史料調查、價值探究及國際交流上，給予文化局諸多指導與協助，也感念逍遙園成為建築師趙崇欽生前最後一個參與修復設計作品。還有從立委時期便關注逍遙園保存的市長陳其邁，當年與多位專家學者進入當時被眷舍包圍的逍遙園，協助向中央爭取修復經費。

林尚瑛說，文化資產從保存到修復利用，遇到很多困難的關卡，面對關卡的決策，會影響文化資產的未來，史哲部長在高雄市文化局長與副市長任內，做了幾個關鍵性的決定，讓逍遙園迎向光明之路。第一是拍板保存目標，登錄逍遙園為歷史建築；第二是多次與國防部折衝協調，最後決定用容積調配的方式來解決產權的爭議，讓高市府能夠名正言順承接逍遙園的保存工作；第三是不斷提點文化局要加強論述、深化內涵，彰顯價值。