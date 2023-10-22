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小林大武壠族夜祭29日登場 正午立向竹、入夜開向牽戲

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
小林夜祭祭拜太祖。圖／高雄市文化局提供
小林夜祭祭拜太祖。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局表示，2023年「小林大武壠族夜祭」10月29日晚上6點於高雄甲仙區小林里平埔文化園區小林公廨舉行。小林大武壠族太祖祭祀除了入夜開向後的牽戲儀式，正午12點的立向竹儀式更是大武壠族在南島語族中相當難得一見的儀式；當日下午2點各族群文化展演，重現大武壠族祭儀及古歌謠，歡迎民眾參與。

文化局長王文翠表示，市府重視大武壠族祭典文化資產，目前已將「小林夜祭」、「阿里關夜祭」及「頂荖濃夜祭」，登錄為高雄市三大重要平埔（大武壠族）祭典。莫拉克風災後市府協助重建小林公廨，持續協助小林大武壠族進行系列文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久之傳統古調，如挑選勇士的《巴達興》、祭祀太祖所唱的《祭品之歌》、「開向」後於公廨外男女同樂的《男女對唱曲調》等，都展現小林文化復振成果，歡迎民眾參與這項歷史悠久的大武壠族文化，共同守護高雄原鄉美麗的傳統。

文化局說明，每年夜祭是分居三地的小林大武壠族人難得的相聚時刻，所以儀式安排也非常講究，包含一大清早的走標（Patahen）、公廨（Kuba）整建、立向竹（Malubiw），到入夜後的開向、牽戲（Unaunau）等傳統祭儀。

今年周邊活動包括刺繡、小漁笱DIY、特展導覽解說、農創市集，以及大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演。白天另有「部落農創市集推廣，看見小林工藝展」，透過民族植栽、小農特產、部落美食與文創手作，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。小林夜祭當天只要於市集上消費滿額或粉絲頁按讚打卡，可換取限量精美的小禮物。

文化局表示，這次小林夜祭是小林五里埔永久屋基地重建後的第14次開向祭典。今年除了持續邀集楠梓仙溪與荖濃溪的拉阿魯哇、卡那卡那富、布農等族群，也邀請高雄內門木柵部落的西拉雅族人共襄盛舉，透過歌謠分享文化異同，也讓更多人認識南島語系族群文化。

小林夜祭中的立向竹儀式。圖／高雄市文化局提供
小林夜祭中的立向竹儀式。圖／高雄市文化局提供
10小林夜祭牽戲。圖／高雄市文化局提供
10小林夜祭牽戲。圖／高雄市文化局提供

文化局 高雄市 文化資產

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