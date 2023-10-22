大武山下戲水天堂 高樹新豐親水公園開放今還有一天

2023屏東好客米食節 昨、今兩天在高樹鄉新豐親水公園登場，有限定米食套餐、好客米市集，還有芋頭粄DIY、親水設施，縣長周春米邀請民眾，一起來到在大武山下的新豐親水公園親子夢幻戲水天堂，享受屏東米食文化及產業魅力。

周春米說，「米食」是屏東客家美食最具文化代表性的產業之一，縣府今年首度舉辦「2023屏東好客米食節」，廣邀在地米食產業共襄盛舉，包含客家粄食、原住民竹筒飯、異國米漢堡等，提供多樣化選擇推廣屏東美食及族群文化特色。

周春米說，今年活動以「米食套餐」作為主題，透過「屏東米食爭霸賽」精選10家屏東米食業者，推出10組活動限量199元超值米食套餐，不僅有傳統也有創新口味可供挑選，競賽以總銷量作為評比，總獎金共20萬元，同時串聯縣政府認證的客庄文化觀光導覽解說員，推出3條「好米帶路人」遊程，深度體驗屏東特色產業及文化特色，帶動客庄觀光旅遊加值效益。

「好客米市集」今天還有一天，邀集多元米食及在地小農、特色好物等多達50家業者聯合展售，還有消費滿額禮及好米尋寶刮刮樂，舞台區規畫「好客野餐音樂會」，邀請藝文表演團體，增添趣味性以及豐富性。