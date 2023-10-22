金香鋪大火波及憨兒窯停課一周 社會局：視預算補貼

高雄市美濃區20日一間金香鋪發生大火，在一旁的憨兒窯遭到波及，損失慘重。不僅2、3樓全燒光，一些教學器材也所剩無幾，目前暫停學員上課一周。社會局則表示，目前已協調2處場地提供單位暫時使用，讓服務不中斷，基本設施設備則視預算補貼。

上周五高雄美濃區的金香鋪大火，雖然沒有造成人員傷亡，但因火勢過大，波及隔壁的6戶民宅，其中包含社團法人高雄市憨兒就業輔導協會以及所屬的憨兒窯也付之一炬。 協會理事長曾炎輝表示幸好火災發生時只有兩名學員在場，也平安疏散到安全場所，但學員受到驚嚇，還哭著對老師說：「我的書包還在裡面」。

因為協會所在之處也是憨兒窯的所在地，理事長曾炎輝不知道裡面還有多少器材能用，幸好目前已經陸陸續續有民眾、企業願意捐款協助重建。如今平時學員上課的教室被毀，曾炎輝也徬徨無助，表示目前只能先暫停上課一周，向社會局回報請求協助，僅要求地點得符合交安、公安的場所。

曾炎輝透露周圍鄰居都有伸出援手想幫忙，但場地都不合符相關規定，現在只希望房東能願意盡快修繕，讓學員趕緊有上課的地方。