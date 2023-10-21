影／半島歌謠祭壓軸節目嗨翻全場 老派恆春民謠也能這樣玩

以恆春民謠為基底並融合世界音樂、戲劇舞蹈的半島歌謠祭，一連5天在屏東恆春西門廣場展開，今晚由別開生面的「跨時空對奏─豪華爵士搖擺」開場，西洋爵士與台灣民謠同場歡唱，古城瞬間變成古調新聲的大型搖擺舞池；壓軸主秀由高齡90歲的民謠國寶張日貴與陳英，與已故國寶朱丁順隔空對唱，全場嗨翻，驚訝老派恆春民謠竟也能這樣玩。

縣長周春米說，恆春民謠多年來從學校、協會到在地音樂人串聯札根培育傳承，曾創下千人傳唱金氏世界紀錄、跨界編創「半島風聲相放伴」音樂劇、與台北愛樂管弦樂團共譜交響曲，透過歌謠祭唱出傳統民謠新風貌，今年轉型為「半島世界歌謠祭」，邀7國樂手參與，讓在地文化與國際接軌，近年也積極參與國際文化交流，明年春節後恆春民謠館將啟用，傳藝師也將受邀到美國紐文中心演出，再次讓歌謠跨出半島、走向國際。

今晚節目由美國、加拿大、台灣等跨國音樂家聯手組成的TPO爵士大樂團，將90年代發行的「恆春半島民歌紀實」中的老錄音，以爵士樂曲風改編詮釋，同時結合Big Apple大蘋果搖擺舞團，為活動開場掀起熱鬧氣氛；還有實驗音樂鬼才DJ林強改編「思想起」演出，曲風呼應傳統與創新，也帶來另一波高潮。

壓軸演出是2位國寶級的恆春民謠傳藝師陳英和張日貴領銜，分別帶領滿州民謠協進會、恆春思想起民謠促進會演出，一首首橫越半世紀的老歌與充滿質樸性情的嗓音，串起了落山風的歌聲，共融出屬於這個地方獨有的庶民音樂文化；最後周春米與民謠家族老中青三代，同台合唱恆春四景（唱乎世界聽），讓全場觀眾感受恆春民謠文化傳承的迷人魅力。

縣府文化處表示，從18日起連續5天的世界歌謠祭活動，共規畫22檔精彩內容，印度數字搖滾新星JATAYU、巴西、哥倫比亞、烏克蘭的Groove Station，各自帶來自由奔放的音樂曲風，為恆春古城注入了跨國多元的活力。