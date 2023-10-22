金門坑道音樂節 聽眾超感動

金門坑道音樂節昨天起一連兩天在翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷跨海欣賞戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次，每場次200人，民眾聽完都直呼很震撼、感動。三芝茭白筍節也是昨起到今天在三芝遊客中心登場，現場可體驗採茭白筍及市集活動。

金門最具代表性的音樂活動「坑道音樂節」，今年邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁、新生代男高音林義偉、長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹一同演出。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，讓觀眾彷彿置身於生意盎然的大自然之中。國家公園署長陳茂春也到場聆聽，他表示，自民國98年以來，音樂節已連辦15年，吸引超過2萬多名觀眾，象徵金管處對戰役史蹟活化再利用的決心。

聽眾李小姐表示，這場演出非常棒，渾然天成的音箱，讓演奏會相當有魅力，很值得再來。

三芝茭白筍節現場可體驗採茭白筍及市集活動，活動期間還能到特約店家品嘗茭白筍風味餐、享優惠。另外，今年茭白筍評鑑賽由楊乞拿下雙冠王，他說種茭白筍必須注意水源足夠及溫度變化，才會好吃。

三芝區丘陵梯田連綿，加上陽明山系水源灌溉，且因一年僅收成一次，可以讓茭白筍擁有充足時間生長與成熟，吃起來口感扎實，在優渥的水土培養下，茭白筍甜度表現也很出色。