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養出特奧國手奪金 資深寄養媽媽受表揚

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市社會局表揚45戶寄養家庭，陳美華擔任寄養媽媽超過30年，照顧過27個孩子。記者宋原彰／攝影
高雄市社會局表揚45戶寄養家庭，陳美華擔任寄養媽媽超過30年，照顧過27個孩子。記者宋原彰／攝影

高雄市社會局表揚45戶寄養家庭，陳美華與丈夫吳英文擔任寄養家庭超過30年，照顧過27名孩子，其中一對多重障礙雙胞胎兄弟，展現運動才能，參加特殊奧運奪下金牌。陳感動說「看到不是自己生的孩子呼喚自己一聲媽媽，整顆心瞬間融化」。

社會局昨在鳳山辦「寄養家庭授證暨表揚典禮」，張宗霖、蔡惠美，吳英文、陳美華，兩戶寄養家庭服務超過30年。社會局長謝琍琍表示，今年全市有185戶寄養家庭，家庭數全國第1，感謝寄養家庭用愛守護孩子的未來。

全場最資深的寄養媽媽陳美華說，她曾照顧一名罹患心臟病重症的孩子，當時孩子嘴唇、指甲都是紫色，也沒辦法走路，常抱著孩子頻繁進出醫院，歷經2次大手術後，孩子才順利救回。

陳美華婚後辭去工作做全職母親，30年來照顧過27個孩子，其中一對身心障礙雙胞胎，在她的陪伴訓練之下，2兄弟參加2003年特殊奧林匹克運動會，分別奪下100公尺短跑和直排輪金牌。

另位小二女童原本被其他寄養家庭拒絕，陳美華接手照顧後對方順利長大，小女孩成年後主動聯繫，希望搬到家中同住。陳美華說，她繼續把對方當作自己的女兒關懷，多年來細數點點滴滴、見證每位孩子的成長，內心十分欣慰，這份工作會繼續做下去。

寄養家庭 兄弟 金牌

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