恆春古城首示範 用科技賞古蹟

143年歷史的恆春古城入選藝文創新服務計畫示範地，4座城門設置藝文創新導覽設施，透過虛實整合、人工智慧、互動感測傳達在地文化之美，身處北門能聆聽民謠傳藝師真人演唱，移至東門可感受中元搶孤的熱鬧氛圍。

恆春古城是國內僅存4座城門完整保存的國定古蹟，中央投入4億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」，文化部去年啟動修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化等活化或周邊設施整修，並納入地方場域導入藝文創新服務計畫示範地。

文化部文資局說，恆春古城是充滿歷史記憶的古老建物，乘載著恆春市鎮的經濟脈絡、庶民生活與人文精神；另還有「中元豎孤棚」、「半島歌謠祭」到影視音、電影取材取景地等，宛如歷史縮影。

地方藝文創新服務計畫之中，文化部結合在地公私藝文資源，導入數位科技和應用工具，包括3D掃描建模、虛實整合、互動感測、人工智慧語音辨識、動態捕捉等，數位文化內容持續運用於在地或行動導覽。

4座城門的藝文創新導覽設施已啟用，如北門城廣場民謠區，用手機掃瞄就可聆賞民謠傳藝師真人演唱，東門廣場畫設中元搶孤區，透過互動感測可了解刺激的攀柱競技，西門和南門廣場設歷史文化區，可觀賞「恆春八景」和建城的人文歷史。