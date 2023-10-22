高雄新建候車亭 提升就醫便利性

高雄公車侯車環境對銀髮族及輪椅族不友善屢受外界批評，交通局爭取預算建置及汰換候車設施，今年完成50座候車亭及60座候車座椅，全市候車亭已突破1000座，另候車環境改善工程設置無障礙斜坡道、整合路口行穿線及降低月台高度。

高市交通局盤點腹地充足的公車站，考量銀髮族搭車需求，率先改善「榮總側門」站、「長庚復健大樓」站、「高雄醫學大學」站等鄰近醫院的公車站候車亭，已建置全新候車亭，提升民眾就醫搭車的便利性。

交通局指出，為提供分隔島上公車友善候車空間及良好通行動線，民族一路「新莊高中」、「福檳社區」、「高楠里」、「台灣時報」等4站，增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，並擴大無障礙斜坡道寬度至90公分以上且符合坡度標準，另配合低地板公車降低月台高度，整合路口行穿線，提供友善人行動線。

交通局表示，配合輕軌二階工程，大順二、三路上沿線的公車站位設施進行全面汰換，便利未來輕軌旅客轉乘公車使用。

高雄市今年共建50座候車亭及建置60座候車座椅，另與高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，在新設候車亭設大型背板製作道安宣傳海報。交通局說，明年將爭取中央預算補助，持續增建公車候車亭。