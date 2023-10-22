聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄新建候車亭 提升就醫便利性

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市交通局針對「榮總側門」站及鄰近醫院，擴大建置候車亭，提升銀髮族就醫便利性。記者王勇超／翻攝
高市交通局針對「榮總側門」站及鄰近醫院，擴大建置候車亭，提升銀髮族就醫便利性。記者王勇超／翻攝

高雄公車侯車環境對銀髮族及輪椅族不友善屢受外界批評，交通局爭取預算建置及汰換候車設施，今年完成50座候車亭及60座候車座椅，全市候車亭已突破1000座，另候車環境改善工程設置無障礙斜坡道、整合路口行穿線及降低月台高度。

高市交通局盤點腹地充足的公車站，考量銀髮族搭車需求，率先改善「榮總側門」站、「長庚復健大樓」站、「高雄醫學大學」站等鄰近醫院的公車站候車亭，已建置全新候車亭，提升民眾就醫搭車的便利性。

交通局指出，為提供分隔島上公車友善候車空間及良好通行動線，民族一路「新莊高中」、「福檳社區」、「高楠里」、「台灣時報」等4站，增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，並擴大無障礙斜坡道寬度至90公分以上且符合坡度標準，另配合低地板公車降低月台高度，整合路口行穿線，提供友善人行動線。

交通局表示，配合輕軌二階工程，大順二、三路上沿線的公車站位設施進行全面汰換，便利未來輕軌旅客轉乘公車使用。

高雄市今年共建50座候車亭及建置60座候車座椅，另與高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，在新設候車亭設大型背板製作道安宣傳海報。交通局說，明年將爭取中央預算補助，持續增建公車候車亭。

公車 輕軌 銀髮族

延伸閱讀

長輩人數近3萬！高雄楠梓重陽敬老活動破例加場

影／高雄醉漢街頭揮刀影像曝！路人嚇逃 刀是否向著人罪責差很大

選情升溫！侯友宜28日高雄造勢 賴清德今在南高雄掛看板

午茶首選！ 高雄巷弄老宅「貓草甜」 特製手作甜點價格親民又實在

相關新聞

恆春古城首示範 用科技賞古蹟

143年歷史的恆春古城入選藝文創新服務計畫示範地，4座城門設置藝文創新導覽設施，透過虛實整合、人工智慧、互動感測傳達在地...

中都磚窯廠活化慢 藍綠促解決

國定古蹟中都磚窯廠周遭發展快速，儼然形成高雄第二美術館區，「TTXC台灣文化科技大會」城市解壓縮戶外壓軸場昨起一連兩天開...

高雄新建候車亭 提升就醫便利性

高雄公車侯車環境對銀髮族及輪椅族不友善屢受外界批評，交通局爭取預算建置及汰換候車設施，今年完成50座候車亭及60座候車座...

養出特奧國手奪金 資深寄養媽媽受表揚

高雄市社會局表揚45戶寄養家庭，陳美華與丈夫吳英文擔任寄養家庭超過30年，照顧過27名孩子，其中一對多重障礙雙胞胎兄弟，...

金門坑道音樂節 聽眾超感動

金門坑道音樂節昨天起一連兩天在翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷跨海欣賞戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次，每場次200人，民眾...

以住代護10年 建業眷村嘉年華展成果

2023高雄眷村嘉年華系列活動今天首場在左營建業新村登場，由於今年適逢以住代護政策十周年，主辦單位特地規劃百人包水餃活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。